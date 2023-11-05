"Мы готовы": Израиль припугнул Ливан опасным предупреждением
Израиль заявил, что готов начать наступление на северной границе в любой момент
Израильские войска пребывают в состоянии полной готовности к началу боевых действий на севере страны. Такое заявление сделал начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви.
Тему расширения географии конфликта генерал озвучил на фоне регулярных обстрелов со стороны Ливана, подчеркнула армейская пресс-служба. Он посетил штаб Северного командования, где пообщался с военными.
"Мы готовы в любой момент перейти в атаку на севере. Мы понимаем, что это может произойти, и мы верим вам, что оборона здесь крепка", — произнёс Халеви.
А тем временем ЦАХАЛ продолжает проведение наземной фазы операции в секторе Газа. За время боёв военные уничтожили около 2500 целей. В наступлении принимают участие более 20 тысяч бойцов Армии обороны Израиля, рассказывал Лайф.
Flickr / Israel Defense Forces