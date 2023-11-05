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5 ноября, 19:26

"Мы готовы": Израиль припугнул Ливан опасным предупреждением

Израиль заявил, что готов начать наступление на северной границе в любой момент

Израильские войска пребывают в состоянии полной готовности к началу боевых действий на севере страны. Такое заявление сделал начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви.

Тему расширения географии конфликта генерал озвучил на фоне регулярных обстрелов со стороны Ливана, подчеркнула армейская пресс-служба. Он посетил штаб Северного командования, где пообщался с военными.

"Мы готовы в любой момент перейти в атаку на севере. Мы понимаем, что это может произойти, и мы верим вам, что оборона здесь крепка", — произнёс Халеви.

Стереть с лица земли и выстроить заново: Чем закончится операция Израиля в Газе

Стереть с лица земли и выстроить заново: Чем закончится операция Израиля в Газе

А тем временем ЦАХАЛ продолжает проведение наземной фазы операции в секторе Газа. За время боёв военные уничтожили около 2500 целей. В наступлении принимают участие более 20 тысяч бойцов Армии обороны Израиля, рассказывал Лайф.

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Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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