"Мы готовы": Израиль припугнул Ливан опасным предупреждением

Израильские войска пребывают в состоянии полной готовности к началу боевых действий на севере страны. Такое заявление сделал начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви.

Тему расширения географии конфликта генерал озвучил на фоне регулярных обстрелов со стороны Ливана, подчеркнула армейская пресс-служба. Он посетил штаб Северного командования, где пообщался с военными.

"Мы готовы в любой момент перейти в атаку на севере. Мы понимаем, что это может произойти, и мы верим вам, что оборона здесь крепка", — произнёс Халеви.