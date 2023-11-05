Армия Израиля завершила окружение Газы, но сохранила гуманитарный коридор на юг

"Сегодня силы Армии обороны Израиля окружили город Газа, они дошли до прибрежной полосы с юга Газы и окружили город. Сегодня есть Северная Газа и Южная Газа. Мы всё ещё допускаем работу гуманитарного коридора, чтобы жители северной части могли передвигаться и эвакуироваться на юг, это движение в одном направлении — с севера на юг", — сказал он на вечернем брифинге, уточнив при этом, что атаки северной части сектора продолжатся.