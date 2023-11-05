Армия Израиля завершила окружение Газы, но сохранила гуманитарный коридор на юг
Окружение города Газа израильскими военными завершено, но коридор для выезда мирных жителей на юг сектора продолжит работу, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
"Сегодня силы Армии обороны Израиля окружили город Газа, они дошли до прибрежной полосы с юга Газы и окружили город. Сегодня есть Северная Газа и Южная Газа. Мы всё ещё допускаем работу гуманитарного коридора, чтобы жители северной части могли передвигаться и эвакуироваться на юг, это движение в одном направлении — с севера на юг", — сказал он на вечернем брифинге, уточнив при этом, что атаки северной части сектора продолжатся.
Ранее Лайф писал, что эвакуация раненых жителей и иностранцев из сектора Газа через КПП Рафах на границе с Египтом была прекращена 4 ноября. По информации мировых СМИ, эвакуацию остановили из-за обстрела со стороны ЦАХАЛ машины скорой помощи в Газе.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER