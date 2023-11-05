Венгрия попросила Израиль избегать ударов по гражданским целям в секторе Газа

Венгрия признала право Израиля на самооборону, однако потребовала прекратить наносить удары по гражданским целям в ходе операций против ХАМАС. Об этом заявила президент страны Каталин Новак по итогам встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом.

Венгерский лидер отметила, что приехала в Иерусалим "с визитом солидарности" для поддержки еврейского государства. По её словам, происходящее на святой земле небезразлично для Будапешта и он целиком и полностью стоит на стороне Израиля.

"Израиль имеет право на самооборону, — написала Новак в соцсетях. — Я попросила президента Израиля проследить за тем, чтобы в ходе ответных действий не были затронуты гражданские цели и чтобы в Газу была допущена гуманитарная помощь".

Глава Венгрии добавила, что Герцог выразил благодарность за дружбу и поддержку, а также заверил, что израильтян "волнует жизнь мирных жителей". Вместе с тем стороны пришли к единому мнению о том, что боевики ХАМАС должны немедленно выпустить заложников — как военных, так и мирных жителей.