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5 ноября, 07:39

"Очень разочарован": Зеленский приуныл из-за утечки данных о визите в Израиль и хочет отменить поездку

Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных

Украина может отменить поездку Владимира Зеленского в Израиль после того, как о ней стало известно широкой общественности. Об этом пишет Times of Israel, ссылаясь на одного из дипломатов.

"Он хотел, чтобы информация о поездке стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", — поделился собеседник издания.

А телеканал Channel12 сообщил, что раскрытая информация о визите ставит под сомнение обеспечение безопасности украинского политика. Кроме того, Киев полагает, что публикация израильскими СМИ сведений о поездке подрывает доверие между странами.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский собирается прилететь в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выразить свою поддержку в борьбе Тель-Авива с палестинскими радикалами ХАМАС. Однако израильская сторона дала понять, что сейчас визит будет неуместен.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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