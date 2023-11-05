"Очень разочарован": Зеленский приуныл из-за утечки данных о визите в Израиль и хочет отменить поездку

Украина может отменить поездку Владимира Зеленского в Израиль после того, как о ней стало известно широкой общественности. Об этом пишет Times of Israel, ссылаясь на одного из дипломатов.

"Он хотел, чтобы информация о поездке стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", — поделился собеседник издания.

А телеканал Channel12 сообщил, что раскрытая информация о визите ставит под сомнение обеспечение безопасности украинского политика. Кроме того, Киев полагает, что публикация израильскими СМИ сведений о поездке подрывает доверие между странами.