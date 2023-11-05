"Очень разочарован": Зеленский приуныл из-за утечки данных о визите в Израиль и хочет отменить поездку
Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных
Украина может отменить поездку Владимира Зеленского в Израиль после того, как о ней стало известно широкой общественности. Об этом пишет Times of Israel, ссылаясь на одного из дипломатов.
"Он хотел, чтобы информация о поездке стала достоянием общественности, когда он уже ступит на израильскую землю. Он очень разочарован", — поделился собеседник издания.
А телеканал Channel12 сообщил, что раскрытая информация о визите ставит под сомнение обеспечение безопасности украинского политика. Кроме того, Киев полагает, что публикация израильскими СМИ сведений о поездке подрывает доверие между странами.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский собирается прилететь в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выразить свою поддержку в борьбе Тель-Авива с палестинскими радикалами ХАМАС. Однако израильская сторона дала понять, что сейчас визит будет неуместен.
ТАСС / Zuma