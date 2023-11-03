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3 ноября, 19:05

ЦАХАЛ объявила об ударе по машине скорой помощи, якобы принадлежащей ХАМАС

<p>Последствия обстрела больницы в Газе. Обложка © X (Twitter) / <a href="https://twitter.com/DagnyTaggart963/status/1720457521431749090/video/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DagnyTaggart963</a></p>

Последствия обстрела больницы в Газе. Обложка © X (Twitter) / DagnyTaggart963

Израильские военные нанесли авиаудар в секторе Газа по машине скорой помощи, которая, по их данным, принадлежала радикалам из ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Летательный аппарат ЦАХАЛ нанёс удар по машине скорой помощи, которая, как было установлено, использовалась террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий", — говорится в сообщении.

Израильская сторона утверждает, что в результате атаки уничтожено несколько радикалов.

Несколько часов назад стало известно, что Израиль обстрелял вход в больницу в Газе. Именно в этом месте находилось несколько машин скорой помощи, которые собирались отправиться с ранеными палестинцами к КПП на границе с Египтом. По последним данным, жертвами атаки стали минимум 15 человек.

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Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.

Наталья Исакова
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