ЦАХАЛ объявила об ударе по машине скорой помощи, якобы принадлежащей ХАМАС
Последствия обстрела больницы в Газе. Обложка © X (Twitter) / DagnyTaggart963
Израильские военные нанесли авиаудар в секторе Газа по машине скорой помощи, которая, по их данным, принадлежала радикалам из ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Летательный аппарат ЦАХАЛ нанёс удар по машине скорой помощи, которая, как было установлено, использовалась террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий", — говорится в сообщении.
Израильская сторона утверждает, что в результате атаки уничтожено несколько радикалов.
Несколько часов назад стало известно, что Израиль обстрелял вход в больницу в Газе. Именно в этом месте находилось несколько машин скорой помощи, которые собирались отправиться с ранеными палестинцами к КПП на границе с Египтом. По последним данным, жертвами атаки стали минимум 15 человек.
Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.