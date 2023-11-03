Минимум 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу в Газе
Al Jazeera: Жертвами атаки Израиля на больницу Аль-Шифа в Газе стали 15 человек
В результате атаки Израиля на территорию, которая прилегает к больнице Аль-Шифа в городе Газа, погибло минимум 15 человек. По данным Al Jazeera, ещё десятки ранены при обстреле входа в медучреждение.
Последствия обстрела больницы Аль-Шифа в Газе. Видео © X (Twitter) / salama1977
Директор больницы в беседе с Al Hadath сообщил, что при атаке убито или пострадало не менее 60 палестинцев. Отметим, что в это же время Израиль атаковал район близ госпиталя Аль-Кудс и подъезд к индонезийскому медучреждению. Неподалёку от этих трёх больниц находилось несколько машин скорой помощи, которые стремились доставить раненых палестинцев к контрольно-пропускному пункту (КПП) Рафах и переправить их в Египет на лечение.
В конце октября ЦАХАЛ уже обстреливал больницу Аль-Кудс, где от бомбёжек укрывалось 12 тысяч человек. Также удару подверглась баптистская больница Аль-Ахли, в результате чего погиб 471 человек.
Напомним, что противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.
X (Twitter) / salama1977