Палестина обвинила Израиль в обстрелах больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа

Удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, где находится примерно 12 тысяч людей, осуществил Израиль. Об этом заявило Министерство внутренних дел Палестины.

Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа подверглась обстрелу. Видео © X (Twitter) / jacksonhinklle

"Некоторое время назад Израиль ударил по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа", — отметили в ведомстве.

Как сообщал Лайф, до инцидента 29 октября израильские власти дали палестинскому Обществу Красного Полумесяца предписание эвакуировать людей из медучреждения. В этой больнице укрываются от бомбёжек 12 тысяч человек и проходят лечение 400 пациентов. Сегодня вечером медучреждение попало под обстрел.

Напомним, вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже более трёх недель. Всё началось 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи. США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны.