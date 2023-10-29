США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны

Американские власти потребовали, чтобы Израиль применял полученное оружие строго по законам войны и ради защиты мирного населения от ударов. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"То, что мы предоставляем Израилю, подпадает под законы войны и требования предпринять шаги для защиты невинных жизней", — сказал он в интервью телеканалу ABC.