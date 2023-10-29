США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны
Американские власти потребовали, чтобы Израиль применял полученное оружие строго по законам войны и ради защиты мирного населения от ударов. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"То, что мы предоставляем Израилю, подпадает под законы войны и требования предпринять шаги для защиты невинных жизней", — сказал он в интервью телеканалу ABC.
Как отметил Салливан, Белый дом выдвигает такие же условия каждый раз, когда передаёт оружие другому государству.
Ранее Лайф писал, что США отправили к берегам Израиля авианосец "Джеральд Форд", который заметили в Восточном Средиземноморье. Судно предназначалось для сдерживания действий, направленных на разжигание войны на Ближнем Востоке. Позже Америка отправила на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-16 с целью усиления присутствия США для сдерживания дальнейшей агрессии.
Напомним, на Ближнем Востоке уже больше трёх недель продолжается вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной. Всё началось 7 октября, когда члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на территорию еврейского государства. Израильская армия в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи. 28 октября МИД России заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к её новому этапу, который продолжится до следующего приказа. О начале второго этапа войны сказал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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