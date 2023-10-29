В Газе обстреляли больницу, где укрывается 12 тысяч человек

На севере сектора Газа попало под обстрел здание больницы "Аль-Кудс". Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Информации о пострадавших на данный момент нет. До этого израильские власти дали Палестинскому обществу Красного Полумесяца предписание эвакуировать людей из медучреждения.

Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа подверглась обстрелу. Видео © X (Twitter) / jacksonhinklle

"Обстрелам подверглись восточная и южная стороны больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа", — говорится в сообщении.

Как передаёт телеканал, в этой больнице укрываются от бомбёжек 12 тысяч человек. Кроме того, там проходят лечение 400 пациентов.

Вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной продолжается уже более трёх недель. Всё началось 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли ракетный удар по Израилю и вторглись на израильскую территорию. Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Стороны до сих пор продолжают боевые действия, счёт жертвам среди мирного населения идёт на тысячи. США потребовали от Израиля применять передаваемое оружие по законам войны.