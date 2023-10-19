Разведка США поддержала израильскую версию смертоносного взрыва больницы в Газе
Госдеп назвал причиной взрыва в больнице в Газе неудачный запуск ракеты ХАМАС
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По предварительным данным разведки США, причиной взрыва в больнице в секторе Газа, приведшего к многочисленным жертвам, стал якобы неудачный запуск ракеты палестинским радикальным движением ХАМАС. В пользу израильской версии трагедии высказался представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
"Мы до сих пор собираем информацию, но, опираясь на наши предварительные оценки, оценки разведывательного сообщества в Правительстве США, взрыв в госпитале произошёл в результате неудачного запуска ракеты боевиками в Газе", — сообщил он журналистам на брифинге, отметив, что такова информация на текущий момент.
Напомним, вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанесли ракетный удар. Палестинская сторона обвинила во всём Израиль, который в свою очередь переложил вину на группировку "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его поддержал посетивший еврейское государство президент США Джо Байден. Как сообщили в Минздраве Палестины, взрыв унёс жизни 470 человек, ещё более 300 пострадали. Представители ХАМАС утверждают, что у движения нет оружия такой мощи.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.