Разведка США поддержала израильскую версию смертоносного взрыва больницы в Газе

По предварительным данным разведки США, причиной взрыва в больнице в секторе Газа, приведшего к многочисленным жертвам, стал якобы неудачный запуск ракеты палестинским радикальным движением ХАМАС. В пользу израильской версии трагедии высказался представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

"Мы до сих пор собираем информацию, но, опираясь на наши предварительные оценки, оценки разведывательного сообщества в Правительстве США, взрыв в госпитале произошёл в результате неудачного запуска ракеты боевиками в Газе", — сообщил он журналистам на брифинге, отметив, что такова информация на текущий момент.