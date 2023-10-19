МИД Израиля: ХАМАС фабрикует видео с попаданием ракеты по больнице в Газе

Палестинское движение ХАМАС работает над "сфабрикованным" видео с попаданием ракеты по больнице в секторе Газа, утверждают в Министерстве иностранных дел Израиля.

"Источники в разведке сообщают нам, что ХАМАС работает над сфабрикованным видео, чтобы скрыть осечку ракеты "Исламского джихада"*, попавшей по больнице в секторе Газа, и ложно обвинить в этом Израиль", — говорится в опубликованном сообщении.