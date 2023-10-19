МИД Израиля: ХАМАС фабрикует видео с попаданием ракеты по больнице в Газе
Палестинское движение ХАМАС работает над "сфабрикованным" видео с попаданием ракеты по больнице в секторе Газа, утверждают в Министерстве иностранных дел Израиля.
"Источники в разведке сообщают нам, что ХАМАС работает над сфабрикованным видео, чтобы скрыть осечку ракеты "Исламского джихада"*, попавшей по больнице в секторе Газа, и ложно обвинить в этом Израиль", — говорится в опубликованном сообщении.
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Напомним, вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. В Палестине обвинили во всём Израиль, однако там свою причастность отрицают и перекладывают вину на группировку "Исламский джихад"*. Кроме того, о непричастности ЦАХАЛ заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его поддержал посетивший страну президент США Джо Байден. Тем временем, как сообщили в Минздраве Палестины, чудовищный взрыв унёс жизни 470 человек, ещё более 300 пострадали.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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