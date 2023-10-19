Подстава для Нетаньяху и Байдена: Как история с больницей в Газе может стать началом конца Израиля и США Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Израиль настроил против себя полмира после трагедии в госпитале в Газе, а дедушка Байден только подлил масла в огонь. 18 октября, 22:40 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден (слева направо) во время встречи в аэропорту Бен-Гурион, Тель-Авив, Израиль. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Центральной темой минувших суток, несомненно, стал удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, который привёл ко множеству жертв. Данные об их точном количестве разнятся. Сразу после удара сообщалось о 500 жертвах, однако, согласно разным источникам, в последующие часы цифра колебалась вплоть до 1000 и больше. Минздрав Палестины в итоге заявил о 471 погибшем. На момент удара в помещении находилось около 5000 человек, так что число жертв ещё может вырасти.

Пять тысяч или пятьсот — это в любом случае очень много. Больница. Почти все жертвы — женщины и дети. Чудовищное варварство, кто бы его ни совершил. И тут также есть разночтения. В Палестине не сомневаются, что больница была разрушена в результате удара израильских ВВС с помощью американской корректируемой авиабомбы GBU-31 JDAM. Такие боеприпасы Армия обороны Израиля (АОИ) активно применяет при бомбёжке сектора Газа.

Кто же взорвал больницу?

Израиль, разумеется, свою вину отрицает (кто ж в таком признается), заявив, что причиной трагедии стал неудачный пуск ракеты ХАМАС. Вскоре после этого в Тель-Авиве возложили вину на группировку "Исламский джихад"*, что, в общем-то, совершенно абсурдно, учитывая, что у данной группировки отродясь подобного оружия не было, по своим арсеналам она значительно уступает ХАМАС, у которого, по мнению большинства военных экспертов, также нет и не могло быть ничего, что способно спровоцировать взрыв такой силы.

Последствия удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в Газе. Фото © Getty Images / Ali Jadallah / Anadolu

Интересно, что Израиль сразу допустил проколы ещё до того, как начал возлагать вину на самих палестинцев. Так, советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Хананья Нафтали написал на своей странице в соцсети, что Израиль совершил удачный удар по госпиталю в Газе, убив множество террористов. Позже этот пост он удалил. Удалять посты, обещающие множество сюрпризов ХАМАС, вскоре после осознания количества трупов начал крупнейший русский телеграм-канал "Голос Израиля".

Тем не менее Тель-Авив продолжает информационную кампанию, цель которой — возложить всю вину на палестинцев. Так, на следующий день после трагедии пресс-служба АОИ опубликовала кадры, сделанные с беспилотника, которые якобы доказывают, что взрыв в больнице в секторе Газа не был вызван израильским боеприпасом, так как он оставил бы характерную воронку от семи до 19 метров в диаметре.

Кроме того, Израиль пообещал предоставить ООН "конкретные доказательства своей непричастности к атаке по больнице". Что ж, безусловно, было бы интересно взглянуть на эти "очень убедительные доказательства". Впрочем, даже если они и впрямь будут очень убедительными, поверит ли кто в них?

Теперь половина мира против Израиля

Очевидно, что в мусульманских странах — нет. Интересно, что минувшей ночью мы наблюдали беспрецедентное единение всех мусульман мира по вопросу осуждения Израиля, ставшее поистине интернациональным. С осуждением выступили как с первых дней конфликта поддерживавшие Палестину шииты, так и не проявлявшие ранее такого рвения сунниты.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что израильский удар по зданию, где были сотни раненых и беженцев, — "беспрецедентное злодеяние".

"Удар по больнице — это последний пример израильских атак, лишённых самых элементарных человеческих ценностей", — написал он на своей странице в соцсети, добавив, что мировое сообщество должно прекратить агрессию, происходящую в палестинском анклаве.

Раненые палестинцы в госпитале "Аль-Шифа", куда свозят пострадавших в результате авиаудара по больнице "Аль-Ахли", сектор Газа, Палестина, 17 октября 2023 года. Фото © ТАСС / DPA / Рicture-alliance / Mohammad Abu Elsebah

МИД Саудовской Аравии, которая совсем недавно готовилась к установлению дипотношений с Тель-Авивом, назвал произошедшее "отвратительным преступлением Израиля". Даже король Иордании Абдалла II, который ранее отказался пускать беженцев на свою территорию, а также пропустить на помощь Палестине добровольцев из Йемена, тоже назвал произошедшее "отвратительным преступлением" и потребовал от Израиля "немедленно прекратить свою жестокую агрессию".

Протесты у посольств Израиля и США мгновенно начались в Иране, Турции, Египте, Марокко, Тунисе, Ираке, Ливане, Иордании, Йемене, Катаре. Кое-где они переросли в беспорядки и стычки с полицией, которой пришлось буквально защищать дипмиссии с помощью слезоточивого газа. Протестующие забрасывали посольства подручными предметами, жгли израильские и американские флаги, пытались штурмовать здания. Израиль в ряде стран был вынужден эвакуировать своих дипломатических работников.

Но мусульманскими странами всё не ограничилось. Протестовали в Германии, Швеции, Дании, Испании, даже в Канаде и США. В Нью-Йорке на Таймс-сквер и возле Белого дома в Вашингтоне жгли флаги Израиля.

Антисемитизм может возродиться в Европе

Пока протестующие в странах Запада — в основном мигранты из стран Ближнего Востока, но можно ожидать, что к ним могут присоединиться и местные жители. И протесты тогда станут далеко не мирными. Несколько дней назад стало известно, что власти Мюнхена не рекомендуют евреям носить в общественных местах религиозную символику. Вскоре появилась информация о том, что в Берлине на домах израильтян начали рисовать звёзды Давида, что уже является намёком на возможные погромы, отсылая нас к событиям Хрустальной ночи. А после трагедии в Газе в том же Берлине неизвестные бросили два коктейля Молотова в здание еврейской общины. И в тот же день ещё один человек попытался напасть на то же здание.

Германия — не единственная страна, где противники Израиля могут перейти к прямому действию. Стало известно об эвакуации из-за сообщений о якобы заложенной бомбе учащихся и преподавателей еврейской школы в центре итальянской столицы.

Конечно же, Европа всё ещё переживает комплекс вины за холокост, но всё рано или поздно забывается. И такие вещи, как уничтожение больницы, могут вновь поднять волну антисемитских настроений, которые никуда не исчезали, а просто притуплялись. Разжигать их, пользуясь ситуацией, несомненно, будут и политики-евроскептики и правые консерваторы, для которых поддержка Израиля, декларируемая европейскими лидерами, токсична ещё и потому, что Израиль — это главный союзник США, поддержка его в Европе во многом является признаком зависимости от Вашингтона.

Уже на третий день новой войны на Ближнем Востоке американская Politico писала, что конфликт между Израилем и Палестиной расколол единство Евросоюза. А ведь это было ещё до больницы. Теперь поддержка Израиля станет токсичной не только для радикалов, но и для многих умеренных политиков, которые прежде предпочитали не комментировать происходящее. Тем более что война грозит Евросоюзу новой волной беженцев, которая может "затмить" прошлую — "сирийскую".

Трагедия в Газе стала переломным моментом для Израиля и США

Очевидно, что инцидент с больницей стал переломным моментом нынешнего конфликта, поддержка Израиля по мере его продолжения будет снижаться, а заявления израильских политиков о готовности уничтожить сектор Газа, порой просто перекликающиеся с речами лидеров Третьего рейха, их нежелание прислушиваться к рекомендациям всего мира и готовность достичь целей любым способом только подливают масла в огонь. Иран и его "прокси" уже пригрозили войной Израилю в случае оккупации сектора Газа. Теперь можно предположить, что вмешаться могут и прежде отмалчивавшиеся, рассчитывавшие, что всё как-то решится само, лидеры арабских стран. Да и по всему миру можно ожидать в лучшем случае штурмов посольств, в худшем — погромов и терактов. Одним действием Тель-Авив резко настроил против себя даже тех, кто долгое время закрывал глаза на происходящее.

Что ж, если представить себе, что Нетаньяху и компания сознательно спровоцировали эскалацию для того, чтобы сплотить утратившее к ним доверие общество, отвлечь его внимание от внутренних проблем, то нужно отметить, что они зашли слишком далеко, ставя на карту безопасность еврейского государства и своих граждан по всему миру.

Уже сразу после атаки на больницу Совет национальной безопасности Израиля призвал своих граждан срочно покинуть Турцию, Иорданию, Марокко. Хотите, чтобы завтра пришлось призывать покинуть и Европу?

Если даже этот удар не был сознательным шагом Тель-Авива, кто-то очень крупно подставил Нетаньяху. А заодно и президента США Джо Байдена, который накануне приезжал в Израиль, после чего должен был ехать в Амман, где у него была запланирована встреча с лидерами Палестины, Иордании и Египта. Очевидно, что Байден очень хотел накануне выборов хоть как-то оправдаться за провалы в Афганистане и на Украине, попытавшись организовать миротворческую миссию. Однако после обстрела больницы арабские лидеры отказались с ним встречаться, саммит пришлось отменить. Так что это удар по репутации не только Нетаньяху, но и Байдена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден (в центре справа налево) во время встречи с правительственными чиновниками Израиля и США, 18 октября 2023 года. Тель-Авив, Израиль. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Впрочем, американский лидер, как и Нетаньяху, выводов делать не пожелал, продолжая подогревать конфликт. "Похоже, удар по больнице в Газе был нанесён другой командой", — сразу заявил он, не успев начать переговоры с израильским премьером, тем самым закрыв для себя возможность любого диалога с мусульманами. А дальше ещё более неуклюже выразил поддержку Тель-Авиву, заявив, что "государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, ведь он также родился там".

Смешно. Сегодня Израиль, очевидно, делает всё для того, чтобы поставить под удар евреев всего мира.

Возможно, мы никогда не узнаем, что это было: глупость или провокация. Одно ясно точно: с этого дня авторитет Израиля и США начнёт снижаться ещё стремительнее, очень скоро Байден и Нетаньяху могут остаться одни против всего мира.

Впрочем, Байден, скорее всего, покинет Белый дом через год, а его наиболее вероятный преемник Дональд Трамп уже заявил, что Нетаньяху должен уйти в отставку. Вот только отношение к их странам это вряд ли изменит…

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Кто ударил по больнице в Газе? 0 Израильская армия Это был неудачный пуск ракеты ХАМАС Это была чья-то провокация, чтобы настроить полмира против Израиля

Авторы Дмитрий Родионов