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3 ноября, 15:40

СМИ: Израиль обстрелял больницу в Газе, которая готовилась эвакуировать раненых

Al Hadath: В Газе обстреляли больницу, которая готовилась эвакуировать раненых

<p>Последствия обстрела больницы в Газе. Обложка © X (Twitter) / <a href="https://twitter.com/DagnyTaggart963/status/1720457521431749090/video/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DagnyTaggart963</a></p>

Последствия обстрела больницы в Газе. Обложка © X (Twitter) / DagnyTaggart963

Израильские ВВС нанесли удар по району больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Как сообщает телеканал Al Hadath, в результате атаки число погибших может исчисляться сотнями.

Предположительно, момент обстрела больницы в Газе. Видео © X (Twitter) / DagnyTaggart963

По его информации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла вход в больницу. Именно в этом месте находилось несколько машин скорой помощи, которые собирались отправиться с ранеными палестинцами к контрольно-пропускному пункту Рафах на границе с Египтом.

Ранее Израиль обстреливал больницу Аль-Кудс, где от бомбёжек укрывались 12 тысяч человек. Также удару подверглась баптистская больница Аль-Ахли, в результате чего погиб 471 человек.

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Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.

Наталья Исакова
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