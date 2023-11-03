СМИ: Израиль обстрелял больницу в Газе, которая готовилась эвакуировать раненых

Израильские ВВС нанесли удар по району больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Как сообщает телеканал Al Hadath, в результате атаки число погибших может исчисляться сотнями.

Предположительно, момент обстрела больницы в Газе. Видео © X (Twitter) / DagnyTaggart963

По его информации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла вход в больницу. Именно в этом месте находилось несколько машин скорой помощи, которые собирались отправиться с ранеными палестинцами к контрольно-пропускному пункту Рафах на границе с Египтом.