СМИ: Израиль обстрелял больницу в Газе, которая готовилась эвакуировать раненых
Al Hadath: В Газе обстреляли больницу, которая готовилась эвакуировать раненых
Последствия обстрела больницы в Газе. Обложка © X (Twitter) / DagnyTaggart963
Израильские ВВС нанесли удар по району больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Как сообщает телеканал Al Hadath, в результате атаки число погибших может исчисляться сотнями.
Предположительно, момент обстрела больницы в Газе. Видео © X (Twitter) / DagnyTaggart963
По его информации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла вход в больницу. Именно в этом месте находилось несколько машин скорой помощи, которые собирались отправиться с ранеными палестинцами к контрольно-пропускному пункту Рафах на границе с Египтом.
Ранее Израиль обстреливал больницу Аль-Кудс, где от бомбёжек укрывались 12 тысяч человек. Также удару подверглась баптистская больница Аль-Ахли, в результате чего погиб 471 человек.
Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.