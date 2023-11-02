Красный Полумесяц обвинил израильскую армию в ударе по машине скорой помощи в Газе
Красный Полумесяц: ЦАХАЛ обстрелял автомобиль скорой помощи в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по машине скорой помощи в Газе. Как отметили в палестинском Красном Полумесяце, ранено несколько парамедиков.
"Израильские силы открыли огонь по машине скорой помощи палестинского Красного Полумесяца в то время, как её команда выполняла гуманитарную миссию по транспортировке раненых в Газу", — заявили там.
Ранее армия Израиля дважды атаковала лагерь беженцев в Джебалии в секторе Газа. В первый раз погибли и пострадали как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона также сообщила о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ заявили, что целью атаки был командир ХАМАС, и признали, что при ударах по противнику не щадят гражданских. Повторная атака пришлась на 1 ноября. В ХАМАС сообщили, что в результате удара погибло по меньшей мере 195 человек, ещё около 120 человек пропали без вести.
Противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к 10 тысячам. 1 ноября стало известно, что военные Израиля прорвали линию обороны на севере сектора Газа. Сегодня сообщалось, что войска Израиля зашли в город Газа и окружают его.
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