Красный Полумесяц обвинил израильскую армию в ударе по машине скорой помощи в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по машине скорой помощи в Газе. Как отметили в палестинском Красном Полумесяце, ранено несколько парамедиков.

"Израильские силы открыли огонь по машине скорой помощи палестинского Красного Полумесяца в то время, как её команда выполняла гуманитарную миссию по транспортировке раненых в Газу", — заявили там.