Лидер ливанской "Хезболлы" Насрулла считает возможной войну против Израиля
Поставки американских вооружений Израилю показывают слабость и беспомощность еврейского государства. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла.
"Американская скорость поддержки Израиля показала провал, слабость и немощь этого образования (Израиля. — Прим. Лайфа)", — сказал Насрулла в ходе выступления, которое транслировали ливанские телеканалы.
Также Насрулла допустил широкомасштабную войну против Израиля. Он призвал власти еврейской страны учитывать эту опасность. Лидер "Хезболлы" уточнил, что движение присоединилось к военным действиям против Тель-Авива ещё 8 октября, на следующий день после нападения ХАМАС. Также он указал, что Израиль стянул к границе с Ливаном треть своей армии. Эти силы должны были участвовать в операции в секторе Газа, указал Насрулла.
Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам. ЦАХАЛ помимо Газы активно обстреливает южную часть Ливана в ответ на обстрелы с той стороны. 1 ноября израильские военные перехватили ливанскую управляемую ракету и атаковали в ответ. СМИ предполагают, что группировка "Хезболла" может вступить в войну с Израилем.
Getty Images / Dan Kitwood