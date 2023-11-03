Лидер ливанской "Хезболлы" Насрулла считает возможной войну против Израиля

Также Насрулла допустил широкомасштабную войну против Израиля. Он призвал власти еврейской страны учитывать эту опасность. Лидер "Хезболлы" уточнил, что движение присоединилось к военным действиям против Тель-Авива ещё 8 октября, на следующий день после нападения ХАМАС. Также он указал, что Израиль стянул к границе с Ливаном треть своей армии. Эти силы должны были участвовать в операции в секторе Газа, указал Насрулла.