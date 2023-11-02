"Хезболла" назвала условие вступления в войну с Израилем

Шиитская группировка "Хезболла" начнёт подготовку к войне с Израилем, если до наступления пятницы, 3 ноября, операция Израиля в секторе Газа не будет прекращена. Об этом пишет кувейтская газета Al-Jarida, ссылаясь на иранские дипломатические источники.

По их данным, лидер "Хезболлы" шейх Хасан Насралла предъявил США через посредников ультиматум. Если израильская военная операция в секторе Газа не остановится до пятницы, шейх Насралла объявит всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем и начнёт военные операции против ЦАХАЛ со всех направлений.