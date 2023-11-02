"Хезболла" назвала условие вступления в войну с Израилем
"Хезболла" начнёт войну с Израилем, если не будет прекращён огонь в Газе
Шиитская группировка "Хезболла" начнёт подготовку к войне с Израилем, если до наступления пятницы, 3 ноября, операция Израиля в секторе Газа не будет прекращена. Об этом пишет кувейтская газета Al-Jarida, ссылаясь на иранские дипломатические источники.
По их данным, лидер "Хезболлы" шейх Хасан Насралла предъявил США через посредников ультиматум. Если израильская военная операция в секторе Газа не остановится до пятницы, шейх Насралла объявит всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем и начнёт военные операции против ЦАХАЛ со всех направлений.
Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжается почти месяц, с 7 октября. При этом конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее: ранее в ООН заявили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, причём только за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи несовершеннолетних. Критику ООН и части мировой общественности вызвал удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Число жертв там идёт на сотни.
Getty Images / Fadel Itani