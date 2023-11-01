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1 ноября, 00:39

Армия Израиля перехватила ливанскую ракету и атаковала в ответ

Армия обороны Израиля перехватила управляемую ракету, выпущенную с территории Ливана. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Армия Израиля перехватила ливанскую ракету и атаковала в ответ. Видео © Telegram / Israel Defense Forces

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля перехватила ракету класса "земля – воздух", которая была запущена с ливанской территории в направлении беспилотника ЦАХАЛ", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что по месту запуска ракеты израильскими военными был нанесён ответный удар.

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Ранее в ЦАХАЛ сообщили об ответных ударах по инфраструктуре "Хезболлы". Израильские военные атаковали объекты шиитской организации на юге Ливана.

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Кадр из видео Telegram / Israel Defense Forces

Лариса Сафронова
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