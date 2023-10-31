Ливанская "Хезболла" лишилась аккаунта в соцсети X после призывов к насилию

По данным газеты, сообщение о блокировке последовало сразу после того, как обозреватель издания Михаэль Фройнд обратился к владельцу соцсети Илону Маску. Журналист напомнил бизнесмену, что "Хезболла" считается в США террористической организацией, но всё равно имеет собственную страницу.