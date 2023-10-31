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31 октября, 20:46

Ливанская "Хезболла" лишилась аккаунта в соцсети X после призывов к насилию

Модераторы социальной сети X заблокировали страницу шиитской группировки "Хезболла". Ливанское движение лишилось аккаунта на фоне призывов к насилию, написали авторы Jerusalem Post.

По данным газеты, сообщение о блокировке последовало сразу после того, как обозреватель издания Михаэль Фройнд обратился к владельцу соцсети Илону Маску. Журналист напомнил бизнесмену, что "Хезболла" считается в США террористической организацией, но всё равно имеет собственную страницу.

"X приостановила его (аккаунта "Хезболлы". — Прим. Лайфа) работу, сославшись на нарушения его политики в отношении угроз насилия", — написали в газете.

Маск планирует превратить cоцсеть X в сайт знакомств

Маск планирует превратить cоцсеть X в сайт знакомств

Между тем Армия обороны Израиля продолжает наносить регулярные удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана. В ЦАХАЛ подчёркивают, что обстрелы соседнего государства являются ответом на участившиеся атаки со стороны шиитского движения.

Обложка ©

Flickr / Paul Keller

Илья Пушкарев
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