Ливанская "Хезболла" лишилась аккаунта в соцсети X после призывов к насилию
Модераторы социальной сети X заблокировали страницу шиитской группировки "Хезболла". Ливанское движение лишилось аккаунта на фоне призывов к насилию, написали авторы Jerusalem Post.
По данным газеты, сообщение о блокировке последовало сразу после того, как обозреватель издания Михаэль Фройнд обратился к владельцу соцсети Илону Маску. Журналист напомнил бизнесмену, что "Хезболла" считается в США террористической организацией, но всё равно имеет собственную страницу.
"X приостановила его (аккаунта "Хезболлы". — Прим. Лайфа) работу, сославшись на нарушения его политики в отношении угроз насилия", — написали в газете.
Между тем Армия обороны Израиля продолжает наносить регулярные удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана. В ЦАХАЛ подчёркивают, что обстрелы соседнего государства являются ответом на участившиеся атаки со стороны шиитского движения.
Flickr / Paul Keller