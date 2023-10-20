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20 октября, 20:41

Один военный убит и 6 ранены при нападении "Хезболлы" на казармы израильской армии

Al Manar: "Хезболла" атаковала казармы израильской армии в Праните и Рамиме

Военизированная шиитская организация "Хезболла" заявила о проведении из Южного Ливана двух операций против израильской армии. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

По его информации, управляемые ракеты были направлены на казарму бригады "Ха-Галиль" Северного военного округа в Граните. Также ливанские бойцы атаковали командно-наблюдательный пункт и казарму в Рамиме. Сообщалось об одном погибшем и шести раненых.

В США обсуждают военный ответ в случае нападения "Хезболлы" на Израиль

В США обсуждают военный ответ в случае нападения "Хезболлы" на Израиль

Ранее Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по объектам шиитской организации "Хезболла" в Ливане. В частности, инфраструктура "Хезболлы" подвергалась ударам 14, 16 и 19 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу телеканала Al Jazeera, погубив журналиста.

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EPA / ТАСС / WAEL HAMZEH

Лариса Сафронова
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