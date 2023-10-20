Один военный убит и 6 ранены при нападении "Хезболлы" на казармы израильской армии

Военизированная шиитская организация "Хезболла" заявила о проведении из Южного Ливана двух операций против израильской армии. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

По его информации, управляемые ракеты были направлены на казарму бригады "Ха-Галиль" Северного военного округа в Граните. Также ливанские бойцы атаковали командно-наблюдательный пункт и казарму в Рамиме. Сообщалось об одном погибшем и шести раненых.