Один военный убит и 6 ранены при нападении "Хезболлы" на казармы израильской армии
Al Manar: "Хезболла" атаковала казармы израильской армии в Праните и Рамиме
Военизированная шиитская организация "Хезболла" заявила о проведении из Южного Ливана двух операций против израильской армии. Об этом сообщил телеканал Al Manar.
По его информации, управляемые ракеты были направлены на казарму бригады "Ха-Галиль" Северного военного округа в Граните. Также ливанские бойцы атаковали командно-наблюдательный пункт и казарму в Рамиме. Сообщалось об одном погибшем и шести раненых.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по объектам шиитской организации "Хезболла" в Ливане. В частности, инфраструктура "Хезболлы" подвергалась ударам 14, 16 и 19 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу телеканала Al Jazeera, погубив журналиста.
EPA / ТАСС / WAEL HAMZEH