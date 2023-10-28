Маск планирует превратить cоцсеть X в сайт знакомств уже

Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск намерен в следующем году преобразовать социальную сеть в сайт знакомств. Кроме прочих новшеств, планируется трансформация платформы в цифровой банк, пишет портал Business Insider (BI) со ссылкой на прошедшее собрание компании.

Как указывает портал, на совещании с участием Маска и гендиректора компании Линды Яккарино предприниматель сообщил, что в 2024 году социальная сеть будет "полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком".