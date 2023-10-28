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27 октября, 22:12

Маск планирует превратить cоцсеть X в сайт знакомств уже

BI: Маск в следующем году планирует трансформировать соцсеть Х в сайт знакомств

<p>Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск. Обложка © Getty Images / Chesnot</p>

Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск. Обложка © Getty Images / Chesnot

Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск намерен в следующем году преобразовать социальную сеть в сайт знакомств. Кроме прочих новшеств, планируется трансформация платформы в цифровой банк, пишет портал Business Insider (BI) со ссылкой на прошедшее собрание компании.

Как указывает портал, на совещании с участием Маска и гендиректора компании Линды Яккарино предприниматель сообщил, что в 2024 году социальная сеть будет "полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком".

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Это не первое новшество, которое планировал ввести Маск на платформе. Например, в сентябре он объявил о решении сделать соцсеть X (бывший Twitter) платной. Предполагалось, что пользователи каждый месяц будут платить за использование социальной сети, однако в силу нововведение пока не вступило.

Оксана Попова
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