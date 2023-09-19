Маск решил сделать использование соцсети X платным
Маск: X вводит небольшой ежемесячный платёж для пользователей
Американский миллиардер Илон Маск объявил о решении сделать соцсеть X (бывший Twitter) платной. Теперь пользователи каждый месяц будут платить за использование платформы.
"Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X", — сказал владелец соцсети в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Гендиректор SpaceX и Tesla поспешил успокоить пользователей, что сумма будет небольшой, а также пояснил, что данная мера направлена на борьбу с "армиями ботов", которые заполонили соцсеть.
А ранее в социальной сети X появилась новая функция: владелец компании Илон Маск добавил сокрытие лайков, благодаря чему теперь пользователи могут не показывать собственные отметки о понравившихся публикациях от других людей. Кроме того, бизнесмен пообещал добавить в Х видео- и аудиозвонки.
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