Маск решил сделать использование соцсети X платным

Американский миллиардер Илон Маск объявил о решении сделать соцсеть X (бывший Twitter) платной. Теперь пользователи каждый месяц будут платить за использование платформы.

"Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X", — сказал владелец соцсети в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Гендиректор SpaceX и Tesla поспешил успокоить пользователей, что сумма будет небольшой, а также пояснил, что данная мера направлена на борьбу с "армиями ботов", которые заполонили соцсеть.