В соцсети X появилась новая функция

Владелец соцсети X Илон Маск вновь расширил функционал своего онлайн-сервиса. Теперь пользователи могут скрывать собственные лайки от других людей. Ранее оценённые посты были общедоступными и находились на странице юзеров в специальной вкладке.

"Лайки теперь можно скрывать, но я рекомендую держать их открытыми и просто использовать как закладки для интересных постов", — объявил о нововведении американский миллиардер.

Две недели назад Маск также обещал пользователям X добавить в соцсеть видео- и аудиозвонки. По словам бизнесмена, для организации сеанса связи юзерам даже не потребуется знать номер телефона собеседника.