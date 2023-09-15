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14 сентября, 22:56

В соцсети X появилась новая функция

Маск добавил в соцсеть X функцию сокрытия лайков от других пользователей

Владелец соцсети X Илон Маск вновь расширил функционал своего онлайн-сервиса. Теперь пользователи могут скрывать собственные лайки от других людей. Ранее оценённые посты были общедоступными и находились на странице юзеров в специальной вкладке.

"Лайки теперь можно скрывать, но я рекомендую держать их открытыми и просто использовать как закладки для интересных постов", — объявил о нововведении американский миллиардер.

Две недели назад Маск также обещал пользователям X добавить в соцсеть видео- и аудиозвонки. По словам бизнесмена, для организации сеанса связи юзерам даже не потребуется знать номер телефона собеседника.

Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в своей соцсети

Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в своей соцсети

Ранее Маск объяснил решение не давать Киеву доступ к сети Starlink во время атаки ВСУ на Крым. По словам предпринимателя, такое применение спутниковой связи противоречит правилам SpaceX.

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ТАСС / ZUMA Press Wire

Илья Пушкарев
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