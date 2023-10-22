Нецензурный ребрендинг: Макс предложил Википедии сменить название за $1 млрд

Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск предложил интернет-энциклопедии Википедия сделать ребрендинг. Американский миллиардер готов заплатить ресурсу миллиард долларов, если он сменит название на неприличное.

"Я дам им миллиард долларов, если они поменяют своё название на Dickipedia", — заявил предприниматель.

Стоит отметить, что dick в английском языке обозначает мужской половой орган. Также предприниматель допустил, что Википедия может заниматься нецелевым расходованием средств. В своём заявлении он предположил, что не все денежные средства, которые получает Wikimedia Foundation, идут на работу интернет-энциклопедии.