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22 октября, 20:11

Нецензурный ребрендинг: Макс предложил Википедии сменить название за $1 млрд

Маск предложил Википедии за $1 млрд сменить название на неприличное

<p>Основатель SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск. Обложка © Getty Images / Chesnot</p>

Основатель SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск. Обложка © Getty Images / Chesnot

Основатель компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск предложил интернет-энциклопедии Википедия сделать ребрендинг. Американский миллиардер готов заплатить ресурсу миллиард долларов, если он сменит название на неприличное.

"Я дам им миллиард долларов, если они поменяют своё название на Dickipedia", — заявил предприниматель.

Стоит отметить, что dick в английском языке обозначает мужской половой орган. Также предприниматель допустил, что Википедия может заниматься нецелевым расходованием средств. В своём заявлении он предположил, что не все денежные средства, которые получает Wikimedia Foundation, идут на работу интернет-энциклопедии.

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Алексей Соловьёв
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