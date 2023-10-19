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19 октября, 01:23

Илон Маск задумался о блокировке X в Европе

СМИ: Маск думает о возможности заблокировать X для европейских пользователей

<p>Илон Маск. Обложка © Getty Images / Alex Wong</p>

Илон Маск. Обложка © Getty Images / Alex Wong

Американский миллиардер Илон Маск рассматривает возможность блокировки соцсети X в Европе из-за вступившего в силу в августе закона о цифровых услугах, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источник.

"Маск всё больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA). Он обсуждал возможность просто сделать приложение недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в ЕС к нему", — утверждает инсайдер.

По его словам, Маск как минимум дважды в 2023 году встречался с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном для обсуждения необходимых соцсети X для соответствия закону мер. В итоге предприниматель "потерял терпение", утверждает он.

Маск так и не дождался объяснений от ЕС по поводу "фейков" о ситуации в Израиле

Маск так и не дождался объяснений от ЕС по поводу "фейков" о ситуации в Израиле

Ранее социальная сеть X (Twitter) из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке удалила несколько новых аккаунтов, связанных с радикальной группировкой ХАМАС. Еврокомиссар Бретон обвинил Маска в распространении фейков о конфликте в Газе и потребовал объяснений в течение 24 часов. В ответ Маск попросил перечислить, в чём именно состоят нарушения.

Андрей Бражников
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