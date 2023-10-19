Илон Маск задумался о блокировке X в Европе

Американский миллиардер Илон Маск рассматривает возможность блокировки соцсети X в Европе из-за вступившего в силу в августе закона о цифровых услугах, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источник.

"Маск всё больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA). Он обсуждал возможность просто сделать приложение недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в ЕС к нему", — утверждает инсайдер.