Маск так и не дождался объяснений от ЕС по поводу "фейков" о ситуации в Израиле
Илон Маск: ЕС не представил доказательств "фейков" о Ближнем Востоке в соцсети Х
Евросоюз так и не предъявил никаких фактов, аргументирующих обвинения в сторону сервиса микроблогов Х (бывший Twitter) по поводу распространения дезинформации о конфликте на Ближнем Востоке. Об этом написал владелец соцсети Илон Маск.
"Они (ЕС. — Прим. Лайфа) всё ещё не предоставили никаких примеров дезинформации", — говорится в тексте.
Ранее социальная сеть X (Twitter) из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке удалила несколько новых аккаунтов, связанных с радикальной группировкой ХАМАС. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обвинил владельца соцсети Илона Маска в распространении фейков в Twitter о палестино-израильском конфликте и потребовал от бизнесмена дать объяснения правоохранителям в течение 24 часов. В ответ Маск попросил перечислить, в чём именно состоят нарушения.
Getty Images / Chesnot