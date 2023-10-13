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13 октября, 08:24

Маск так и не дождался объяснений от ЕС по поводу "фейков" о ситуации в Израиле

Илон Маск: ЕС не представил доказательств "фейков" о Ближнем Востоке в соцсети Х

Евросоюз так и не предъявил никаких фактов, аргументирующих обвинения в сторону сервиса микроблогов Х (бывший Twitter) по поводу распространения дезинформации о конфликте на Ближнем Востоке. Об этом написал владелец соцсети Илон Маск.

"Они (ЕС. — Прим. Лайфа) всё ещё не предоставили никаких примеров дезинформации", говорится в тексте.

Маск предрёк Европе неизбежную гражданскую войну

Маск предрёк Европе неизбежную гражданскую войну

Ранее социальная сеть X (Twitter) из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке удалила несколько новых аккаунтов, связанных с радикальной группировкой ХАМАС. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обвинил владельца соцсети Илона Маска в распространении фейков в Twitter о палестино-израильском конфликте и потребовал от бизнесмена дать объяснения правоохранителям в течение 24 часов. В ответ Маск попросил перечислить, в чём именно состоят нарушения.

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Getty Images / Chesnot

Татьяна Миссуми
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