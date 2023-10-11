Маск предрёк Европе неизбежную гражданскую войну
Маск: Европе грозит гражданская война из-за нынешней миграционной политики ЕС
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в Европе неизбежна гражданская война, если сохранятся нынешняя политика ЕС и существующие миграционные тренды. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — отметил Маск.
Таким образом предприниматель прокомментировал недавнее заявление британского политического обозревателя Константина Кисина. Тот счёл, что страны Европы открывают границы для людей с другими ценностями и "демонизируют" политиков, которые выступают против этого.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что противники России не могут справиться с собственными миграционными проблемами, но зато пытаются создать их у нас в стране. Об этом он сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Wikipedia / Daniel Oberhaus