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11 октября, 05:30

Маск предрёк Европе неизбежную гражданскую войну

Маск: Европе грозит гражданская война из-за нынешней миграционной политики ЕС

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в Европе неизбежна гражданская война, если сохранятся нынешняя политика ЕС и существующие миграционные тренды. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — отметил Маск.

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Илон Маск ответил на угрозы ЕК из-за "дезинформации" о ситуации в Израиле

Таким образом предприниматель прокомментировал недавнее заявление британского политического обозревателя Константина Кисина. Тот счёл, что страны Европы открывают границы для людей с другими ценностями и "демонизируют" политиков, которые выступают против этого.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что противники России не могут справиться с собственными миграционными проблемами, но зато пытаются создать их у нас в стране. Об этом он сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.

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Wikipedia / Daniel Oberhaus

Илья Суриков
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