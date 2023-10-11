Маск предрёк Европе неизбежную гражданскую войну

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в Европе неизбежна гражданская война, если сохранятся нынешняя политика ЕС и существующие миграционные тренды. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — отметил Маск.

Таким образом предприниматель прокомментировал недавнее заявление британского политического обозревателя Константина Кисина. Тот счёл, что страны Европы открывают границы для людей с другими ценностями и "демонизируют" политиков, которые выступают против этого.