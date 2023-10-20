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19 октября, 23:25

Илон Маск пришёл в восторг от красоты станции метро в Петербурге

Илон Маск восхитился красотой петербургской станции метро "Автово"

<p>Станция метро "Автово". Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metro_SPB_Line1_Avtovo.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Florstein</a></p>

Станция метро "Автово". Обложка © Wikipedia / Florstein

Основатель SpaceX Илон Маск оценил внутреннее убранство станции метро "Автово", расположенной в Санкт-Петербурге. Американский миллиардер поддержал утверждение, что именно так должна выглядеть подземка.

В соцсети X бизнесмен оставил комментарий под роликом с демонстрацией красот станции. Он опубликовал смайлик "100", который говорит о полном согласии с авторами видео.

Станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге. Видео © X / Culture Critic

"Вот так должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург)", — гласит название ролика.

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Илья Пушкарев
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