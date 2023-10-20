Илон Маск пришёл в восторг от красоты станции метро в Петербурге
Илон Маск восхитился красотой петербургской станции метро "Автово"
Станция метро "Автово". Обложка © Wikipedia / Florstein
Основатель SpaceX Илон Маск оценил внутреннее убранство станции метро "Автово", расположенной в Санкт-Петербурге. Американский миллиардер поддержал утверждение, что именно так должна выглядеть подземка.
В соцсети X бизнесмен оставил комментарий под роликом с демонстрацией красот станции. Он опубликовал смайлик "100", который говорит о полном согласии с авторами видео.
Станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге. Видео © X / Culture Critic
"Вот так должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург)", — гласит название ролика.
А ранее метрополитен Северной столицы обзавёлся первой девушкой-машинистом, которая приступила к самостоятельным рейсам. Для этого представительнице слабого пола пришлось пройти серьёзный отбор и строгую медкомиссию.