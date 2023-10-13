В петербургском метро появилась первая девушка-машинист

Девушка-машинист впервые вышла в самостоятельный рейс в петербургском метро. Раньше представительниц прекрасного пола не допускали к работе, поскольку профессия считалась вредной, однако в 2021 году условия работы заметно улучшились, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Девушка-машинист впервые вышла в самостоятельный рейс в петербургском метро. © Телеканал "Санкт-Петербург".

"Когда едешь с наставником, понимаешь, что есть человек, который может прикрыть, проконтролировать, а также вовремя что-то подсказать. И когда остаёшься один, то понимаешь, что ответственность лежит на тебе", — поделилась Дарья впечатлениями после первой смены.

Более полугода она усваивала теорию, обкатывала навыки на линии и училась на симуляторе поломок состава и выхода оборудования из строя. Перед самим обучением девушка прошла серьёзный отбор, особенное внимание обращали на состояние здоровья, в том числе на зрение. Помимо этого кандидаты подтверждают профессиональные навыки и проходят психологические тесты. В среднем из пяти желающих берут только одного.

При этом Дарья призналась: в мужскую профессию она пошла, потому что хотелось попробовать что-то новое. К слову, у неё уже был опыт вождения автомобиля и даже мотоцикла.

"Это достаточно интересная работа. Она не такая, как кажется, что сидишь в тупике и ничего не происходит. На самом деле с составами много всего интересного, с теми же "аварийными играми", приёмкой и так далее. Бывают очень разноплановые смены", — пояснила сотрудница подземки.