В петербургском метро появилась первая девушка-машинист
Девушка-машинист впервые вышла в самостоятельный рейс в петербургском метро
Первая в Петербурге девушка-машинист. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург".
Девушка-машинист впервые вышла в самостоятельный рейс в петербургском метро. Раньше представительниц прекрасного пола не допускали к работе, поскольку профессия считалась вредной, однако в 2021 году условия работы заметно улучшились, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Девушка-машинист впервые вышла в самостоятельный рейс в петербургском метро. © Телеканал "Санкт-Петербург".
"Когда едешь с наставником, понимаешь, что есть человек, который может прикрыть, проконтролировать, а также вовремя что-то подсказать. И когда остаёшься один, то понимаешь, что ответственность лежит на тебе", — поделилась Дарья впечатлениями после первой смены.
Более полугода она усваивала теорию, обкатывала навыки на линии и училась на симуляторе поломок состава и выхода оборудования из строя. Перед самим обучением девушка прошла серьёзный отбор, особенное внимание обращали на состояние здоровья, в том числе на зрение. Помимо этого кандидаты подтверждают профессиональные навыки и проходят психологические тесты. В среднем из пяти желающих берут только одного.
При этом Дарья призналась: в мужскую профессию она пошла, потому что хотелось попробовать что-то новое. К слову, у неё уже был опыт вождения автомобиля и даже мотоцикла.
"Это достаточно интересная работа. Она не такая, как кажется, что сидишь в тупике и ничего не происходит. На самом деле с составами много всего интересного, с теми же "аварийными играми", приёмкой и так далее. Бывают очень разноплановые смены", — пояснила сотрудница подземки.
В 2021 году в московском метро, в соответствии с указом Министерства труда и социальной защиты, впервые за 40 лет женщинам снова разрешили водить поезда, свою работу они начали на Филёвской ветке. При этом мужская профессия для дам далеко не новая. Например, в Подмосковье уже давно начала курсировать электричка, в управлении которой участвует женщина. Лайф встретился с машинистками и узнал, как мужской коллектив принял девушек, как они боролись за свою мечту и почему только сейчас это стало возможным.