Путин: Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы

Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы, а также до других крупных городов в регионах, окружающих столицу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы. Видео © LIFE

"Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву", — отметил президент.

Глава государства добавил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железнодорожных дорог: на первом этапе между столицей, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петурбургом, а потом — между Москвой и другими городами.