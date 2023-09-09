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9 сентября, 10:55

Путин: Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы

<p>Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы, а также до других крупных городов в регионах, окружающих столицу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы. Видео © LIFE

"Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву", — отметил президент.

Глава государства добавил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железнодорожных дорог: на первом этапе между столицей, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петурбургом, а потом — между Москвой и другими городами.

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Александр Юнашев
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