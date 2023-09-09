Путин: Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы
Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы, а также до других крупных городов в регионах, окружающих столицу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги и Тулы. Видео © LIFE
"Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву", — отметил президент.
Глава государства добавил, что флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железнодорожных дорог: на первом этапе между столицей, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петурбургом, а потом — между Москвой и другими городами.
Ранее Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона, МЦД-4 и южному участку МСД в Москве. Как отметил градоначальник, сложилась хорошая традиция запуска крупных инфраструктурных проектов на День города.