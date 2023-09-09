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9 сентября, 10:40

Путин поздравил москвичей с Днём города

<p>Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Он отметил, что столица олицетворяет всё яркое и развитие, а также воодушевляет энергией и возможностями.

Путин поздравил москвичей с Днём города. Видео © LIFE

"Дорогие москвичи, поздравляю всех вас с Днём Москвы! Неповторимая по своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее. И по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным динамичным развитием, несмолкающим ритмом амбициозного мегаполиса, воодушевляет созидательной энергией и безграничными возможностями", — сказал глава государства.

Путин добавил, что Москва всегда была надёжной защитой и твёрдой опорой государства. Он отметил, что сама история определила её роль как главного города, где "бьётся сердце страны". Москвичи, как и все россияне, несут боевую вахту в зоне спецоперации и сражаются героически, подчеркнул президент.

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Лайф напоминает, что Москва отмечает 876-й день рождения. Сегодня в столице пройдёт много концертов, выставок и фестивалей. Кроме того, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы, и Москва не стала исключением. Жители столицы выбирают мэра города. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова).

Александр Юнашев
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