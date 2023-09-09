Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Он отметил, что столица олицетворяет всё яркое и развитие, а также воодушевляет энергией и возможностями.

Путин поздравил москвичей с Днём города. Видео © LIFE

"Дорогие москвичи, поздравляю всех вас с Днём Москвы! Неповторимая по своей красоте и древней величавости, наша столица неизменно устремлена в будущее. И по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным динамичным развитием, несмолкающим ритмом амбициозного мегаполиса, воодушевляет созидательной энергией и безграничными возможностями", — сказал глава государства.

Путин добавил, что Москва всегда была надёжной защитой и твёрдой опорой государства. Он отметил, что сама история определила её роль как главного города, где "бьётся сердце страны". Москвичи, как и все россияне, несут боевую вахту в зоне спецоперации и сражаются героически, подчеркнул президент.