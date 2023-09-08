Программа мероприятий Дня города Москвы 2023: Куда сходить и что посмотреть в День рождения столицы В ближайшие выходные Москва отметит 876-й день рождения. На День города планируются концерты, выставки и фестивали. Куда можно сходить на День города в Москве? Как отметить праздник с ребёнком? Какие мероприятия будут проходить бесплатно? Лайф публикует афишу праздника. 8 сентября, 13:00 Куда сходить и что посмотреть на День города в Москве? Самая полная афиша. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Когда в Москве отмечают День города

День города Москвы — ежегодный праздник в столице. Отмечается в первую или во вторую субботу сентября. Основные торжества традиционно проходят на Тверской улице, Красной площади, Васильевском спуске, Поклонной горе и Воробьёвых горах, народные гулянья и концерты проходят по всей Москве. Завершает День города праздничный салют.



Основание Москвы датируется 1147 годом и приписывается князю Юрию Долгорукому. На момент основания Москвы Юрий был только князем Ростово-Суздальским.

Концерт в честь Москвы в "Лужниках" 9 сентября в 18:00

9 сентября 2023 года на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" пройдёт концерт в честь Дня города. Арена стадиона на один вечер станет мини-версией столицы с самыми узнаваемыми местами: бульварами и проспектами, реками и парками. Участие бесплатное, билет можно получить на сайте.



Шоу начнётся в 18:00. На сцену выйдут Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, Олег и Родион Газмановы, ST, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Kvatro и другие. Затем — сольный концерт группы "Руки вверх!".

Концерты на других площадках

876-й день рождения Москва намерена отметить шумно и весело. В ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, пройдут большие концерты с участием звёзд шоу-бизнеса, кино и театра на трёх центральных площадках — Поклонной горе, в парке искусств "Музеон", Цветном бульваре — и на 15 окружных.

Поклонная гора

На разогреве в субботу и воскресенье — молодые коллективы с вокальными, танцевальными и творческими номерами. Кульминацией празднования с 18:00 станут концерты известных артистов.

9 сентября, в субботу, начало мероприятий в 12:00, окончание — в 22:00.

10 сентября, в воскресенье, программа пройдёт с 15:00 до 20:00.

Оформление столицы к празднованию Дня города. Фото © Агентство "Москва"

Цветной бульвар

На этой площадке неравнодушных горожан соберёт фестиваль "Добрая Москва". Четыре десятка крупнейших городских некоммерческих организаций объединятся, чтобы рассказать о необходимости развития благотворительности в современном обществе. Ежегодное мероприятие проводится в столице России с 2012 года. Цель фестиваля — привлечь внимание общества к проблемам нуждающихся людей и оказать помощь благотворительным организациям.

9 сентября мероприятия пройдут с 12:00 до 21:00.

10 сентября — с 15:00 до 20:00.

"Музеон"

На сцене парка искусств "Музеон" состоится фестиваль "Движ-фест". Основная идея музыкального события — объединить людей, которые любят живую музыку и активный образ жизни.

Площадка работает 9 сентября с 12:00 до 22:00.

10 сентября — с 15:00 до 21:00.

Куда сходить с ребёнком на День города в 2023 году

Взрослому можно пойти на что угодно в этот день, а вот дети порой более избирательны, им могут быть далеко не интересны концерты, выставки. Так куда же сводить своего ребёнка на День города в Москве, чтобы ему точно понравилось? Есть варианты, сейчас расскажем.

Московский зоопарк

9 и 10 сентября на старой территории Московского зоопарка дадут праздничные концерты. В зоне мастер-классов дети смогут создать памятный сувенир о Дне Москвы. По территории будут проводить обзорную экскурсию "Удивительные животные Московского зоопарка". Улица Большая Грузинская, дом 1, строение 1 (станции метро "Баррикадная", "Краснопресненская", "Улица 1905 года")

День города — прекрасный повод посетить Московский зоопарк и узнать, как себя чувствуют новоиспечённые родители — панды Жуи и Диндин. Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба Московского зоопарка

Дарвиновский музей

Посетителям предложат несколько новых выставок: "Диалоги животных: в мире звуков", "Дикие кошки мира", "Сверхспособности" и "Будьте знакомы! Удивительные животные от А до Я". 9 сентября все желающие смогут принять участие в программе "Фото/День", посвящённой фотографии. Улица Вавилова, дом 57 (станции метро "Академическая", "Профсоюзная", "Университет")

Музей космонавтики

9 сентября 2023 в 12:00 программу Музея космонавтики откроет лекция "Космические советские мозаики Москвы". С 14:00 до 19:00 пройдёт традиционная акция "Передай космический привет!": посетители смогут отправить открытки с авторским музейным дизайном своим близким прямо из экспозиции. 10 сентября 2023 с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00 состоятся экскурсии "Космический уголок столицы". Посетителям расскажут, почему Северо-Восточный округ Москвы называют самым космическим, как создавались аллея Героев Космоса и монумент "Покорителям космоса". Гости узнают тайну расположения планет на бронзовой модели Солнечной системы. Проспект Мира, дом 111 (станции метро "ВДНХ", "Выставочный центр", "Улица Сергея Эйзенштейна")

Фестиваль "День города" в парках Москвы

Основные события для москвичей 9 и 10 сентября развернутся на следующих территориях, подведомственных столичному Департаменту культуры:

парк "Северное Тушино"

Таганский парк

Перовский парк

сад имени Баумана

парк "Сокольники"

усадьба Воронцово

парк 50-летия Октября

Бабушкинский парк

парк Горького

парк "Красная Пресня"

парк "Фили"

парк имени Ю.М. Лужкова

парк "Кузьминки"

сад "Эрмитаж"

Гончаровский парк

парк "Ангарские пруды"

Лианозовский парк

парк искусств "Музеон"

парк "Ходынское поле"

Измайловский парк

ландшафтный парк "Митино"

музей-заповедник "Царицыно"

музей-заповедник "Коломенское"

усадьба Измайлово

усадьба Кусково.

На День города в Москве в программу включено более 150 крупных мероприятий. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Парады и театральный фестиваль в честь Дня города

В честь Дня города в столице развернутся настоящие парады различного транспорта, за которыми можно будет понаблюдать любому желающему.

Парад поездов

По БКЛ пустят различные типы составов — от аутентичных (ретропоезд "Сокольники") до самых современных ("Москва-2020"). Разные серии — это отражение истории Московского метрополитена. Во время парада можно будет увидеть, как эволюционировали поезда. Расписание ищите в телеграм-канале Дептранса Москвы. 9–10 сентября 2023, 09:00 – 20:00

Парад судов

Более 50 пассажирских судов разных проектов и годов постройки пройдут по Москве-реке. Можно будет любоваться парадом с набережных и мостов, а также принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднику, около причалов: Южный речной вокзал, Новоспасский мост, парк Горького. Маршрут парада проходит мимо большинства основных достопримечательностей города — Южного речного вокзала, Московского международного дома музыки, Кремлёвской набережной, храма Христа Спасителя, памятника Петру I, парка Горького, Нескучного сада, Андреевского моста. 9 сентября 2023, 11:00

9 сентября 2023 года в честь Дня города на Москве-реке пройдёт парад судов. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Парад трамваев

На северо-востоке города пройдёт знаменитый парад трамваев. Исторические вагоны проследуют от депо имени Н.Э. Баумана мимо ВДНХ до "Останкино", а затем обратно. Праздник продолжится выставкой трамваев и ретроавтомобилей на территории депо. Посетителям предложат бесплатное мороженое, блюда полевой кухни, разнообразные фотозоны. Интересно будет и взрослым, и детям. 9 сентября 2023, 11:30 — старт парадной колонны, с 12:00 до 17:00 — выставка

Бесплатные мероприятия и аттракционы в День города в Москве

9–10 сентября 2023 года аттракционы в парках будут работать бесплатно для детей и взрослых. За это отдали свои голоса москвичи во время тестового голосования перед предстоящими выборами. Попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди, предварительная регистрация не потребуется.

Перечень парковых территорий, задействованных в акции: парк Дружбы

парк "Северное Тушино"

Бабушкинский парк

ландшафтный парк "Митино"

Таганский парк

усадьба Воронцово

парк "Красная Пресня"

парк "Ангарские пруды"

Лианозовский парк

этнографическая деревня "Бибирево"

парк у прудов "Радуга"

Перовский парк

Измайловский парк

парк "Сокольники"

парк 50-летия Октября

парк "Фили"

музей-заповедник "Царицыно"

парк "Кузьминки"

музей-заповедник "Коломенское"

парк Горького.

Празднование Дня города в парках Москвы

Помимо таких мест, как "Лужники", Поклонная гора и Цветной бульвар с "Музеоном", День города будут праздновать и практически в каждом парке. Давайте разберёмся, куда именно можно сходить и что увидеть в парках Москвы в праздничный день.

В парках Москвы в День города 9 и 10 сентября ожидается насыщенная программа. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Измайловский парк

Праздничная программа 9 сентября будет идти с 12:00 до 21:00, 10 сентября — с 15:00 до 20:00. Гостей ожидают выступления детских и взрослых творческих коллективов столицы. Кульминацией празднования станет вечерний концерт, в котором примут участие известные исполнители.



9 сентября на сцену выйдут Виктория Барсукова, Арсений Бородин, Московский казачий хор, Марк Тишман, Влад Соколовский, Bahh Tee & Turken. 10 сентября — группа "Пятеро", Ян Осин, Ксения Дежнёва, группа "Кватро", Стас Костюшкин, Mia Boyka. Также в День города в парке для детей и взрослых будут бесплатно работать аттракционы.

Парк Горького

Праздничная программа в честь Дня города пройдёт в партерной части парка Горького 9 сентября с 12:00 до 20:00. Взрослые и дети смогут посетить тематические активности, увидеть выступления артистов и творческие номера. А 10 сентября с 15:00 до 20:00 в партере выступят топовые исполнители и кавер-группы, а также танцоры.

С 8 по 10 сентября в парке на площадке "Московских сезонов" пройдут мастер-классы в творческой студии, арт-мастерской и кулинарной студии. В творческой студии гостям расскажут про сценические образы балерин Большого театра, постановки и подготовительный процесс к выступлениям известных балерин России.



В арт-мастерской научат лепить из полимерной глины, расписывать тарелки и чайные чашки, создавать декор цветочного горшка в стиле архитектуры Московского метрополитена. А в кулинарной студии приготовят известные блюда — от выпечки к чаю до супов и салатов.

День рождения Москвы можно отметить на ярких и познавательных мастер-классах. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Кроме того, ежедневно на территории парка "Московские сезоны" будут проводить состязания на выявление самого сильного жителя района. Соревноваться будут в четырёх категориях — дети 8–12 лет, подростки 13–17 лет, взрослые 18–35 лет, мастера возрастом свыше 35 лет. Участники смогут попробовать силы в отжимании, приседании, прыжках на скакалке, скручивании на пресс или махе гирей. Также проверить свои способности можно в дартсе, прыжках в длину и перетягивании каната.

Парк "Зарядье"

Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина исполнит для москвичей и гостей столицы произведения русских композиторов. Со сцены будут звучать композиции "Рассвет на Москва-реке" из оперы "Хованщина", "Ночь на Лысой горе" — симфоническая фантазия Мусоргского, "Волшебное озеро" — сказочная картинка для оркестра Лядова, сюита из музыки балета "Жар-птица" Стравинского, а также концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского. В качестве солиста выступит Филипп Копачевский. Начало концерта 10 сентября в 17:00.

Также в праздничные дни на площадке будет проходить Московский урбанистический форум, в рамках которого состоятся экскурсионный забег "Москва глазами урбаниста", мастер-класс по изготовлению интерьерного украшения "Как подружились Лев и Русалка?", мастер-класс "Вещь! Предметный разговор!", дискуссия "Спекулятивный дизайн и соучаствующее проектирование: два подхода к пониманию и развитию городов", квиз "Москва — город будущего", карнавальное шествие уличного театра, круглый стол фестиваля "Книжные маяки России": "Города как источники смыслов и культуры", театральная игра для детей, дискотека и концерт с участием HammAli & Navai.

Парк "Ходынское поле"

В парке "Ходынское поле" в День города выступят детские и взрослые творческие коллективы, а также известные всей стране исполнители. 9 сентября с 12:00 до 21:00 на площадке — Фогель, Mia Boyka и Сергей Лазарев. А 10 сентября с 15:00 до 20:00 гостей ждут Мот, Тося Чайкина и Егор Крид.

Парк "Митино"

9 сентября с 12:00 до 21:00 гости ландшафтного парка "Митино" увидят выступления группы "Теамо", Теноров XXI века, арт-проекта "Опера драйв", группы "Уматурман", Маши Шейх & Zadonskaya, группы "Моральный кодекс". 10 сентября с 15:00 до 20:00 можно будет услышать песни кавер-группы "Классика жанра", народного коллектива "Матрёна-арт", Алексея Гомана. В вечернем концерте на сцену выйдут Фогель, Bahh Tee & Turken и группа "Дискотека Авария".

Парк "Печатники"

9 сентября с 12:00 до 21:00 перед гостями выступят Полина Елисейская, Андрей Приклонский, Екатерина Бродская, Анна Семенович, Зара, Therr Maitz. 10 сентября с 15:00 до 20:00 зрителей "Печатников" ждут Андрей Марачков, Олеся Евстигнеева, группа "Перфомэн", Митя Фомин, Асия, Маша Шейх & Zadonskaya.

Парк "Сказка"

9 сентября в 14:00 состоится торжественное открытие первого в России иммерсивного аттракциона под открытым небом "Дино сафари". По задумке создателей, посетители аттракциона оказываются в заброшенной научной лаборатории по изучению останков динозавров, в которой и становятся непосредственными героями фантастического фильма в реальности. На протяжении поездки по трассе длиной 254 метра гости попадают в девять разных интерактивных сюжетов, где встречаются лицом к лицу с древнейшими существами и растениями — иногда не самыми дружелюбными. При этом аттракцион доступен для посетителей всех возрастов (рост от 90 см) и в любое время года.

Также в День города в парке состоится встреча с известным блогером Женей Лизогубом. У артиста почти полумиллионная аудитория на ютуб-канале. Парень снимает ролики и записывает клипы, благодаря которым и прославился.

Парк "Остров мечты"

На этот раз торжества состоятся сразу на двух площадках. 9 сентября в честь Дня города "Остров мечты" организует большой концерт на городском променаде, а 10 сентября на площадке "Солнце Москвы" представят анимационную программу. Зрители смогут послушать современную музыку и увидеть танцевальные номера от лучших детских коллективов. Кроме того, организаторы порадуют мастер-классами и конкурсами с призами. Состоится и фотосессия с любимыми всеми персонажами — символами парка Дримчиками.

Салют в Москве в честь Дня города

9 и 10 сентября 2023 года в Москве громко отметят День города. В честь праздника по всей столице пройдут фестивали, концерты, театральные представления, гулянья, шоу и другие мероприятия. Должны прогреметь и красочные салюты.

Многих интересует, отменят ли салют в День города в 2023 году. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Информации о времени и точках запуска салютов на День города в Москве пока нет. Но в прошлом году фейерверк можно было посмотреть на 23 площадках:

парк Победы (Поклонная гора, аллея Партизан)

парк "Фили" (ул. Удальцова, вл. 22)

Москворецкая набережная (между Парящим и Большим Москворецким мостами)

сад Эрмитаж (ул. Каретный Ряд, 3)

парк Горького (Крымский Вал, 9)

Таганский парк (ул. Таганская, 40–42)

парк "Красная Пресня" (Красногвардейские пруды, нижний пруд)

сад Баумана (ул. Старая Басманная, 15А, стр. 4)

Измайловский парк (аллея Большого Круга, 7)

Перовский парк (ул. Лазо, вл. 7)

парк "Сокольники" (ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1)

акватория Москвы-реки (р-н Печатники, напротив ул. Гурьянова, 31, баржа)

парк "Кузьминки" (ул. Заречье, 3)

парк "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, 1)

парк Лужкова (Андропова пр-т, 58А)

ландшафтный парк "Митино" (за ФОК "Аквамарин", ул. Рословка, 5)

парк "Северное Тушино" (ул. Свободы, вл. 50–70)

Бабушкинский парк (рядом с Енисейской улицей, 43А, Сквер по Олонецкому проезду)

Лианозовский парк (ул. Угличская, 13)

Южное Бутово (ул. Кадырова)

усадьба Воронцово (ул. Воронцовский парк, 3)

Троицк (улица Физическая, вблизи пожарной части № 42)

Озёрная аллея, 4, стр. 2

Авторы Андрей Ананьев