Программа мероприятий Дня города Москвы 2023: Куда сходить и что посмотреть в День рождения столицы
В ближайшие выходные Москва отметит 876-й день рождения. На День города планируются концерты, выставки и фестивали. Куда можно сходить на День города в Москве? Как отметить праздник с ребёнком? Какие мероприятия будут проходить бесплатно? Лайф публикует афишу праздника.
Куда сходить и что посмотреть на День города в Москве? Самая полная афиша. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Когда в Москве отмечают День города
День города Москвы — ежегодный праздник в столице. Отмечается в первую или во вторую субботу сентября. Основные торжества традиционно проходят на Тверской улице, Красной площади, Васильевском спуске, Поклонной горе и Воробьёвых горах, народные гулянья и концерты проходят по всей Москве. Завершает День города праздничный салют.
Основание Москвы датируется 1147 годом и приписывается князю Юрию Долгорукому. На момент основания Москвы Юрий был только князем Ростово-Суздальским.
Концерт в честь Москвы в "Лужниках" 9 сентября в 18:00
9 сентября 2023 года на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" пройдёт концерт в честь Дня города. Арена стадиона на один вечер станет мини-версией столицы с самыми узнаваемыми местами: бульварами и проспектами, реками и парками. Участие бесплатное, билет можно получить на сайте.
Шоу начнётся в 18:00. На сцену выйдут Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Александр Ф. Скляр, Олег и Родион Газмановы, ST, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Kvatro и другие. Затем — сольный концерт группы "Руки вверх!".
Концерты на других площадках
876-й день рождения Москва намерена отметить шумно и весело. В ближайшие выходные, 9 и 10 сентября, пройдут большие концерты с участием звёзд шоу-бизнеса, кино и театра на трёх центральных площадках — Поклонной горе, в парке искусств "Музеон", Цветном бульваре — и на 15 окружных.
Поклонная гора
На разогреве в субботу и воскресенье — молодые коллективы с вокальными, танцевальными и творческими номерами. Кульминацией празднования с 18:00 станут концерты известных артистов.
- 9 сентября, в субботу, начало мероприятий в 12:00, окончание — в 22:00.
- 10 сентября, в воскресенье, программа пройдёт с 15:00 до 20:00.
Оформление столицы к празднованию Дня города. Фото © Агентство "Москва"
Цветной бульвар
На этой площадке неравнодушных горожан соберёт фестиваль "Добрая Москва". Четыре десятка крупнейших городских некоммерческих организаций объединятся, чтобы рассказать о необходимости развития благотворительности в современном обществе. Ежегодное мероприятие проводится в столице России с 2012 года. Цель фестиваля — привлечь внимание общества к проблемам нуждающихся людей и оказать помощь благотворительным организациям.
- 9 сентября мероприятия пройдут с 12:00 до 21:00.
- 10 сентября — с 15:00 до 20:00.
"Музеон"
На сцене парка искусств "Музеон" состоится фестиваль "Движ-фест". Основная идея музыкального события — объединить людей, которые любят живую музыку и активный образ жизни.
- Площадка работает 9 сентября с 12:00 до 22:00.
- 10 сентября — с 15:00 до 21:00.
Куда сходить с ребёнком на День города в 2023 году
Взрослому можно пойти на что угодно в этот день, а вот дети порой более избирательны, им могут быть далеко не интересны концерты, выставки. Так куда же сводить своего ребёнка на День города в Москве, чтобы ему точно понравилось? Есть варианты, сейчас расскажем.
Московский зоопарк
9 и 10 сентября на старой территории Московского зоопарка дадут праздничные концерты. В зоне мастер-классов дети смогут создать памятный сувенир о Дне Москвы. По территории будут проводить обзорную экскурсию "Удивительные животные Московского зоопарка".
Улица Большая Грузинская, дом 1, строение 1 (станции метро "Баррикадная", "Краснопресненская", "Улица 1905 года")
День города — прекрасный повод посетить Московский зоопарк и узнать, как себя чувствуют новоиспечённые родители — панды Жуи и Диндин. Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба Московского зоопарка
Дарвиновский музей
Посетителям предложат несколько новых выставок: "Диалоги животных: в мире звуков", "Дикие кошки мира", "Сверхспособности" и "Будьте знакомы! Удивительные животные от А до Я". 9 сентября все желающие смогут принять участие в программе "Фото/День", посвящённой фотографии.
Улица Вавилова, дом 57 (станции метро "Академическая", "Профсоюзная", "Университет")
Музей космонавтики
9 сентября 2023 в 12:00 программу Музея космонавтики откроет лекция "Космические советские мозаики Москвы". С 14:00 до 19:00 пройдёт традиционная акция "Передай космический привет!": посетители смогут отправить открытки с авторским музейным дизайном своим близким прямо из экспозиции.
10 сентября 2023 с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00 состоятся экскурсии "Космический уголок столицы". Посетителям расскажут, почему Северо-Восточный округ Москвы называют самым космическим, как создавались аллея Героев Космоса и монумент "Покорителям космоса". Гости узнают тайну расположения планет на бронзовой модели Солнечной системы.
Проспект Мира, дом 111 (станции метро "ВДНХ", "Выставочный центр", "Улица Сергея Эйзенштейна")
Фестиваль "День города" в парках Москвы
Основные события для москвичей 9 и 10 сентября развернутся на следующих территориях, подведомственных столичному Департаменту культуры:
- парк "Северное Тушино"
- Таганский парк
- Перовский парк
- сад имени Баумана
- парк "Сокольники"
- усадьба Воронцово
- парк 50-летия Октября
- Бабушкинский парк
- парк Горького
- парк "Красная Пресня"
- парк "Фили"
- парк имени Ю.М. Лужкова
- парк "Кузьминки"
- сад "Эрмитаж"
- Гончаровский парк
- парк "Ангарские пруды"
- Лианозовский парк
- парк искусств "Музеон"
- парк "Ходынское поле"
- Измайловский парк
- ландшафтный парк "Митино"
- музей-заповедник "Царицыно"
- музей-заповедник "Коломенское"
- усадьба Измайлово
- усадьба Кусково.
На День города в Москве в программу включено более 150 крупных мероприятий. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев
Парады и театральный фестиваль в честь Дня города
В честь Дня города в столице развернутся настоящие парады различного транспорта, за которыми можно будет понаблюдать любому желающему.
Парад поездов
По БКЛ пустят различные типы составов — от аутентичных (ретропоезд "Сокольники") до самых современных ("Москва-2020"). Разные серии — это отражение истории Московского метрополитена. Во время парада можно будет увидеть, как эволюционировали поезда. Расписание ищите в телеграм-канале Дептранса Москвы.
9–10 сентября 2023, 09:00 – 20:00
Парад судов
Более 50 пассажирских судов разных проектов и годов постройки пройдут по Москве-реке. Можно будет любоваться парадом с набережных и мостов, а также принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднику, около причалов: Южный речной вокзал, Новоспасский мост, парк Горького. Маршрут парада проходит мимо большинства основных достопримечательностей города — Южного речного вокзала, Московского международного дома музыки, Кремлёвской набережной, храма Христа Спасителя, памятника Петру I, парка Горького, Нескучного сада, Андреевского моста.
9 сентября 2023, 11:00
9 сентября 2023 года в честь Дня города на Москве-реке пройдёт парад судов. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
Парад трамваев
На северо-востоке города пройдёт знаменитый парад трамваев. Исторические вагоны проследуют от депо имени Н.Э. Баумана мимо ВДНХ до "Останкино", а затем обратно. Праздник продолжится выставкой трамваев и ретроавтомобилей на территории депо. Посетителям предложат бесплатное мороженое, блюда полевой кухни, разнообразные фотозоны. Интересно будет и взрослым, и детям.
9 сентября 2023, 11:30 — старт парадной колонны, с 12:00 до 17:00 — выставка
Бесплатные мероприятия и аттракционы в День города в Москве
9–10 сентября 2023 года аттракционы в парках будут работать бесплатно для детей и взрослых. За это отдали свои голоса москвичи во время тестового голосования перед предстоящими выборами. Попасть на аттракционы можно в порядке живой очереди, предварительная регистрация не потребуется.
Перечень парковых территорий, задействованных в акции:
- парк Дружбы
- парк "Северное Тушино"
- Бабушкинский парк
- ландшафтный парк "Митино"
- Таганский парк
- усадьба Воронцово
- парк "Красная Пресня"
- парк "Ангарские пруды"
- Лианозовский парк
- этнографическая деревня "Бибирево"
- парк у прудов "Радуга"
- Перовский парк
- Измайловский парк
- парк "Сокольники"
- парк 50-летия Октября
- парк "Фили"
- музей-заповедник "Царицыно"
- парк "Кузьминки"
- музей-заповедник "Коломенское"
- парк Горького.
Празднование Дня города в парках Москвы
Помимо таких мест, как "Лужники", Поклонная гора и Цветной бульвар с "Музеоном", День города будут праздновать и практически в каждом парке. Давайте разберёмся, куда именно можно сходить и что увидеть в парках Москвы в праздничный день.
В парках Москвы в День города 9 и 10 сентября ожидается насыщенная программа. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Измайловский парк
Праздничная программа 9 сентября будет идти с 12:00 до 21:00, 10 сентября — с 15:00 до 20:00. Гостей ожидают выступления детских и взрослых творческих коллективов столицы. Кульминацией празднования станет вечерний концерт, в котором примут участие известные исполнители.
9 сентября на сцену выйдут Виктория Барсукова, Арсений Бородин, Московский казачий хор, Марк Тишман, Влад Соколовский, Bahh Tee & Turken. 10 сентября — группа "Пятеро", Ян Осин, Ксения Дежнёва, группа "Кватро", Стас Костюшкин, Mia Boyka. Также в День города в парке для детей и взрослых будут бесплатно работать аттракционы.
Парк Горького
Праздничная программа в честь Дня города пройдёт в партерной части парка Горького 9 сентября с 12:00 до 20:00. Взрослые и дети смогут посетить тематические активности, увидеть выступления артистов и творческие номера. А 10 сентября с 15:00 до 20:00 в партере выступят топовые исполнители и кавер-группы, а также танцоры.
С 8 по 10 сентября в парке на площадке "Московских сезонов" пройдут мастер-классы в творческой студии, арт-мастерской и кулинарной студии. В творческой студии гостям расскажут про сценические образы балерин Большого театра, постановки и подготовительный процесс к выступлениям известных балерин России.
В арт-мастерской научат лепить из полимерной глины, расписывать тарелки и чайные чашки, создавать декор цветочного горшка в стиле архитектуры Московского метрополитена. А в кулинарной студии приготовят известные блюда — от выпечки к чаю до супов и салатов.
День рождения Москвы можно отметить на ярких и познавательных мастер-классах. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
Кроме того, ежедневно на территории парка "Московские сезоны" будут проводить состязания на выявление самого сильного жителя района. Соревноваться будут в четырёх категориях — дети 8–12 лет, подростки 13–17 лет, взрослые 18–35 лет, мастера возрастом свыше 35 лет. Участники смогут попробовать силы в отжимании, приседании, прыжках на скакалке, скручивании на пресс или махе гирей. Также проверить свои способности можно в дартсе, прыжках в длину и перетягивании каната.
Парк "Зарядье"
Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина исполнит для москвичей и гостей столицы произведения русских композиторов. Со сцены будут звучать композиции "Рассвет на Москва-реке" из оперы "Хованщина", "Ночь на Лысой горе" — симфоническая фантазия Мусоргского, "Волшебное озеро" — сказочная картинка для оркестра Лядова, сюита из музыки балета "Жар-птица" Стравинского, а также концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского. В качестве солиста выступит Филипп Копачевский. Начало концерта 10 сентября в 17:00.
Также в праздничные дни на площадке будет проходить Московский урбанистический форум, в рамках которого состоятся экскурсионный забег "Москва глазами урбаниста", мастер-класс по изготовлению интерьерного украшения "Как подружились Лев и Русалка?", мастер-класс "Вещь! Предметный разговор!", дискуссия "Спекулятивный дизайн и соучаствующее проектирование: два подхода к пониманию и развитию городов", квиз "Москва — город будущего", карнавальное шествие уличного театра, круглый стол фестиваля "Книжные маяки России": "Города как источники смыслов и культуры", театральная игра для детей, дискотека и концерт с участием HammAli & Navai.
Парк "Ходынское поле"
В парке "Ходынское поле" в День города выступят детские и взрослые творческие коллективы, а также известные всей стране исполнители. 9 сентября с 12:00 до 21:00 на площадке — Фогель, Mia Boyka и Сергей Лазарев. А 10 сентября с 15:00 до 20:00 гостей ждут Мот, Тося Чайкина и Егор Крид.
Парк "Митино"
9 сентября с 12:00 до 21:00 гости ландшафтного парка "Митино" увидят выступления группы "Теамо", Теноров XXI века, арт-проекта "Опера драйв", группы "Уматурман", Маши Шейх & Zadonskaya, группы "Моральный кодекс".
10 сентября с 15:00 до 20:00 можно будет услышать песни кавер-группы "Классика жанра", народного коллектива "Матрёна-арт", Алексея Гомана. В вечернем концерте на сцену выйдут Фогель, Bahh Tee & Turken и группа "Дискотека Авария".
Парк "Печатники"
9 сентября с 12:00 до 21:00 перед гостями выступят Полина Елисейская, Андрей Приклонский, Екатерина Бродская, Анна Семенович, Зара, Therr Maitz.
10 сентября с 15:00 до 20:00 зрителей "Печатников" ждут Андрей Марачков, Олеся Евстигнеева, группа "Перфомэн", Митя Фомин, Асия, Маша Шейх & Zadonskaya.
Парк "Сказка"
9 сентября в 14:00 состоится торжественное открытие первого в России иммерсивного аттракциона под открытым небом "Дино сафари". По задумке создателей, посетители аттракциона оказываются в заброшенной научной лаборатории по изучению останков динозавров, в которой и становятся непосредственными героями фантастического фильма в реальности. На протяжении поездки по трассе длиной 254 метра гости попадают в девять разных интерактивных сюжетов, где встречаются лицом к лицу с древнейшими существами и растениями — иногда не самыми дружелюбными. При этом аттракцион доступен для посетителей всех возрастов (рост от 90 см) и в любое время года.
Также в День города в парке состоится встреча с известным блогером Женей Лизогубом. У артиста почти полумиллионная аудитория на ютуб-канале. Парень снимает ролики и записывает клипы, благодаря которым и прославился.
Парк "Остров мечты"
На этот раз торжества состоятся сразу на двух площадках. 9 сентября в честь Дня города "Остров мечты" организует большой концерт на городском променаде, а 10 сентября на площадке "Солнце Москвы" представят анимационную программу. Зрители смогут послушать современную музыку и увидеть танцевальные номера от лучших детских коллективов. Кроме того, организаторы порадуют мастер-классами и конкурсами с призами. Состоится и фотосессия с любимыми всеми персонажами — символами парка Дримчиками.
Салют в Москве в честь Дня города
9 и 10 сентября 2023 года в Москве громко отметят День города. В честь праздника по всей столице пройдут фестивали, концерты, театральные представления, гулянья, шоу и другие мероприятия. Должны прогреметь и красочные салюты.
Многих интересует, отменят ли салют в День города в 2023 году. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Информации о времени и точках запуска салютов на День города в Москве пока нет. Но в прошлом году фейерверк можно было посмотреть на 23 площадках:
- парк Победы (Поклонная гора, аллея Партизан)
- парк "Фили" (ул. Удальцова, вл. 22)
- Москворецкая набережная (между Парящим и Большим Москворецким мостами)
- сад Эрмитаж (ул. Каретный Ряд, 3)
- парк Горького (Крымский Вал, 9)
- Таганский парк (ул. Таганская, 40–42)
- парк "Красная Пресня" (Красногвардейские пруды, нижний пруд)
- сад Баумана (ул. Старая Басманная, 15А, стр. 4)
- Измайловский парк (аллея Большого Круга, 7)
- Перовский парк (ул. Лазо, вл. 7)
- парк "Сокольники" (ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1)
- акватория Москвы-реки (р-н Печатники, напротив ул. Гурьянова, 31, баржа)
- парк "Кузьминки" (ул. Заречье, 3)
- парк "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, 1)
- парк Лужкова (Андропова пр-т, 58А)
- ландшафтный парк "Митино" (за ФОК "Аквамарин", ул. Рословка, 5)
- парк "Северное Тушино" (ул. Свободы, вл. 50–70)
- Бабушкинский парк (рядом с Енисейской улицей, 43А, Сквер по Олонецкому проезду)
- Лианозовский парк (ул. Угличская, 13)
- Южное Бутово (ул. Кадырова)
- усадьба Воронцово (ул. Воронцовский парк, 3)
- Троицк (улица Физическая, вблизи пожарной части № 42)
- Озёрная аллея, 4, стр. 2