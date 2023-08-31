Москва отметит 876-й день рождения 9-го и 10 сентября

Празднование 876-го дня рождения Москвы будет проводиться во вторые выходные осени — 9-го и 10 сентября. В программу включено более 150 крупных мероприятий, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Праздничный концерт начнётся 9 сентября в 18:00 на Большой спортивной арене в "Лужниках". На городских площадках в течение обоих дней торжества будут выступать известные российские исполнители и творческие объединения городских культурных учреждений. Кроме того, состоятся уличные концертны классической музыки и по традиции благотворительный фестиваль "Добрая Москва".

Мероприятия будут проводиться на пятнадцати площадках, среди которых: Три центральные: парк искусств "Музеон" (улица Крымский Вал, владение 1), Цветной бульвар и Поклонная гора.

12 окружных: парк "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, земельный участок 1), Измайловский парк (аллея Большого Круга, дом 7), парк "Печатники" (улица Кухмистерова, дом 4), музей-заповедник "Царицыно" (Дольская улица, дом 1), музей-заповедник "Коломенское" (проспект Андропова, дом 39), детский ландшафтный парк в Южном Бутове (улица Адмирала Лазарева, дом 19), ландшафтный парк "Митино" (ориентир — Пенягинская улица, дом 16), площадки на территории районов Солнцево (улица Щорса, дом 6), Ново-Переделкино (Лукинская улица, дом 12), поселения: Московский (3-й микрорайон, земельный участок 21а, "Стадион"), а также в Зеленограде (Центральная площадь, дом 1) и Троицке (Академическая площадь).