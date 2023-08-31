Москва отметит 876-й день рождения 9-го и 10 сентября
Празднование 876-го дня рождения Москвы будет проводиться во вторые выходные осени — 9-го и 10 сентября. В программу включено более 150 крупных мероприятий, говорится на официальном сайте мэра столицы.
Праздничный концерт начнётся 9 сентября в 18:00 на Большой спортивной арене в "Лужниках". На городских площадках в течение обоих дней торжества будут выступать известные российские исполнители и творческие объединения городских культурных учреждений. Кроме того, состоятся уличные концертны классической музыки и по традиции благотворительный фестиваль "Добрая Москва".
Мероприятия будут проводиться на пятнадцати площадках, среди которых:
- Три центральные: парк искусств "Музеон" (улица Крымский Вал, владение 1), Цветной бульвар и Поклонная гора.
- 12 окружных: парк "Ходынское поле" (Ходынский бульвар, земельный участок 1), Измайловский парк (аллея Большого Круга, дом 7), парк "Печатники" (улица Кухмистерова, дом 4), музей-заповедник "Царицыно" (Дольская улица, дом 1), музей-заповедник "Коломенское" (проспект Андропова, дом 39), детский ландшафтный парк в Южном Бутове (улица Адмирала Лазарева, дом 19), ландшафтный парк "Митино" (ориентир — Пенягинская улица, дом 16), площадки на территории районов Солнцево (улица Щорса, дом 6), Ново-Переделкино (Лукинская улица, дом 12), поселения: Московский (3-й микрорайон, земельный участок 21а, "Стадион"), а также в Зеленограде (Центральная площадь, дом 1) и Троицке (Академическая площадь).
Помимо того, площадками для праздничных тематических программ станут ещё 17 парков культуры и отдыха, а именно:
— сад "Эрмитаж" (улица Каретный Ряд, владение 3);
— сад имени Н.Э. Баумана (Старая Басманная улица, дом 15 а, строение 4);
— парк "Красная Пресня" (Мантулинская улица, владение 5);
— Парк Горького (улица Крымский Вал, владение 9);
— Таганский парк (Таганская улица, владения 40–42);
— парк "Ангарские пруды" (улица Софьи Ковалевской, владение 1/1);
— Лианозовский парк (Угличская улица, дом 13);
— Бабушкинский парк (улица Менжинского, дом 6, строение 3);
— Гончаровский парк (улица Руставели, владение 7);
— Перовский парк (улица Лазо, владение 7);
— парк "Сокольники" (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1);
— парк "Кузьминки" (Кузьминский парк, дом 1, строение 2);
— парк имени Ю.М. Лужкова (проспект Андропова, дом 58 а);
— усадьба Воронцово (Воронцовский парк, дом 3);
— парк "Фили" (Большая Филёвская улица, владение 22, строение 1);
— парк 50-летия Октября (улица Удальцова, дом 22);
— парк "Северное Тушино" (улица Свободы, владения 50–70).
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LIFE / Алексей Литвинов