День блога, ветеринара, Всемирный день дистанционного обучения: Какие праздники и приметы 31 августа 31 августа в России отмечаются два молодых праздника, которые появились уже в эпоху быстрого развития Всемирной паутины. А ещё на этот день выпадает три связанных между собой праздника — от церковного до профессионального, — корни которых уходят глубоко в историю. 30 августа, 21:01 31 августа отмечается День блога. Фото © Freepik / free-photo

День блога

31 августа 2023 года отмечается такой пока малоизвестный в России праздник, как День блога. Вот несколько фактов о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 31 августа, дата не меняется;

инициаторами стала группа авторов одной из первых платформ блогов в 2005 году;

в этот день блогеры поздравляют друг друга, помогают с продвижением, делятся ссылками.

Причина появления Дня блога, отмечаемого 31 августа, необычная. Когда само понятие блога ещё только зарождалось, в 2005 году группа авторов с портала LiveJournal решила, что пора придумать "профессиональный" праздник. Кто-то подметил, что написание слова "блог" на латинском алфавите — BLOG — чем-то напоминает цифры 3108. А ведь это можно интерпретировать как 31 августа, вот и решили отмечать День блога в эту дату. Идея нашла поддержку на просторах Интернета и дожила до наших времён.

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с коллегами из других стран. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа разместить эти записи на своей странице со ссылками. Причём задумка в том, чтобы подобрать блоги, которые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией. Так и сам блогер, и его подписчики смогут открыть для себя что-то новое.

На сегодняшний день блоги стали не только развлечением для авторов и подписчиков, но и целой новой отраслью экономики, в которой крутятся миллиарды долларов. По предварительным подсчётам, в Интернете сейчас около 1,5 миллиарда блогов, каждый месяц в них выходит более 800 миллионов постов. Самые успешные блогеры очень хорошо зарабатывают, благодаря чему могут радовать подписчиков своими произведениями, по стоимости иногда сопоставимыми с фильмами от киностудий.

Всемирный день дистанционного обучения

31 августа — Всемирный день дистанционного обучения. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

31 августа в России и других странах отмечается ещё один современный молодой праздник — Всемирный день дистанционного обучения. Вот что о нём известно: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 31 августа, дата не смещается;

инициатор неизвестен;

идея в том, чтобы раскрывать плюсы дистанционного обучения и говорить спасибо онлайн-педагогам.

Всемирный день дистанционного обучения — праздник довольно новый, но на самом деле у него многовековая история. Дело в том, что, когда до изобретения Интернета было несколько веков, появилась идея учиться по почте. Считается, что первое упоминание такого метода относится к 1728 году — тогда в газете Boston Gazette рекламировались услуги учителя стенографии по имени Калеб Филлипс, который намеревался обучать студентов посредством почтовой переписки. Насколько такая услуга оказалась востребованной, неизвестно. Прошло полтора века, прежде чем в 1873 году в США появилась первая заочная школа, получившая название "Общество поощрения учёбы дома".

С развитием Интернета процесс дистанционного обучения очень упростился. Ещё два мощных толчка в развитии оно получило уже в последние годы. Первый — при появлении видеоконференций, которые сейчас позволяют собрать виртуальную аудиторию с педагогом и учениками. Второй — во время пандемии коронавируса, охватившей мир в 2020 году, когда по всей земле людям пришлось сидеть дома на самоизоляции и осваивать новые знания через монитор компьютера или экран смартфона.

Что касается сегодняшнего праздника, Международного дня дистанционного обучения, не ясно, кто и почему предложил его отмечать именно 31 августа. Задуман этот день для того, чтобы сказать спасибо онлайн-педагогам, а также чтобы ещё раз напомнить всем, что у них есть теперь такая замечательная возможность — изучать новое, не покидая дома.

День ветеринарного работника России

31 августа — День ветеринарного работника России. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

31 августа в России отмечается профессиональный праздник — День ветеринарного работника. Он молодой, но имеет очень глубокие исторические корни. Вот несколько фактов о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно 31 августа, дата не меняется;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

был утверждён в 2014 году;

отмечается в профессиональном сообществе.

Статус официального День ветеринарного работника России получил по распоряжению Правительства РФ от 8 мая 2014 года № 774-р и согласно последующему приказу Минсельхоза от 11 июня 2014 года № 188. Неформально же он появился на три года раньше. В 2011 году Патриарх Кирилл по ходатайству целого ряда учёных благословил считать церковным праздником ветеринаров 31 августа — день памяти святых мучеников Флора и Лавра, которые почитаются как покровители скота (об этом ниже).

Ветеринария, как и медицина, включает в себя очень много направлений. Они разделяются как по типу животных (например, мелких домашних), так и по области знаний: изучать инфекционные болезни домашнего скота и лечить домашних собак от ожирения — далеко не одно и то же. Начало ветеринарии было положено, когда древние люди стали предпринимать попытки приручения и одомашнивания диких животных. Древнейшим известным ветеринарным документом является древнеегипетский Папирус Кахуна, который относят примерно к XVIII веку до нашей эры.

Чтобы стать дипломированным ветеринаром сейчас, нужно получить эту специальность в одном из российских вузов. Например, таких специалистов готовят МСХА им. Тимирязева, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина. Профессия ветеринара — очень востребованная во все времена. Сегодня её представители, а это работники ветклиник, сельхозпредприятий, питомников, зоопарков и так далее, отмечают общий профессиональный праздник. В этот день вручаются грамоты и благодарственные письма. Также к этой дате обычно приурочены конференции и семинары, на которых ветеринары делятся опытом.

День лошади

31 августа — День лошади. Фото © Агентство "Москва"

Ещё один праздник, отмечаемый в России 31 августа и уходящий корнями в глубокую историю, — это День лошади. Вот что это за событие: это неофициальный народный праздник;

веками отмечался на Руси;

день подчёркивал важность лошадей в жизни крестьян;

в наше время этот праздник отмечают коневоды и все, чья работа так или иначе связана с этими прекрасными животными.

Как и в случае с Днём ветеринарного работника, День лошади отмечается 31 августа, потому что по церковному календарю в эту дату чтут память святых мучеников Флора и Лавра. Они издавна почитались на Руси как покровители лошадей.

Важность роли лошади в истории человечества сложно переоценить, но "дружить" люди с ними стали относительно недавно, на тысячи лет позже одомашнивания собаки и кошки. Считается, что все современные породы домашних лошадей произошли от диких, обитавших между Днепром и Уралом. Предположительно, приручены они были всего три-четыре тысячи лет назад. Получив от человека защиту и корм, эти сильные животные стали выполнять большую часть тяжёлой работы, и так продолжалось до изобретения двигателей. Даже мощность последних мы теперь измеряем в лошадиных силах — это была самая понятная для человека единица во время перехода на силу моторов.

В наше время в большинстве регионов земли лошадям уже не приходится тяжело трудиться во благо человека. Их зачастую разводят для развлечений: скачек, катаний и так далее. Есть даже такое направление психологической помощи, как лошадотерапия. Это когда через взаимодействие с этими животными помогают людям справиться с психическими проблемами, способствуют развитию у них навыков общения.

Интересные факты о лошади: на пастбище за день съедает до килограмма травы;

температура тела здоровой лошади — от 37,5 до 38,5 °C;

лошади способны общаться с людьми при помощи символов;

к старости лошади, как и люди, седеют;

лошадь живёт в среднем 25–30 лет.

Приметы 31 августа

Фролов день

И, наконец, о самих Флоре и Лавре, память которых Русская православная церковь чтит 31 августа. Это раннехристианские мученики, жившие во II веке нашей эры. Согласно житию, они пострадали в Иллирике. Флор и Лавр были родными братьями, с юности верили во Христа. Будучи каменщиками, отправились в соседнюю область строить языческий храм. Там их проповеди творили чудеса. Как утверждается, был исцелён сын местного жреца и те вместе стали христианами. В новопостроенном храме Флор и Лавр провели с обращёнными совместную молитву. Мастера были схвачены и отправлены обратно в Иллирик. Там правитель их наказал — бросил в колодец и засыпал землёй. Согласно преданию, мощи их были найдены нетленными и перенесены в Константинополь. Сразу после этого прекратился падёж скота. По другой версии, вода из колодца, где были погребены Флор и Лавр, оказалась целебной для скота и удалось прекратить его массовую гибель.

Так как на Руси эти святые почитались как покровители лошадей, в древних русских иконописных подлинниках даже было указано, что их на иконах следует изображать с этими животными. В этот день лошадям давали отдохнуть от работы, мыли, кормили самым лучшим овсом и сеном. В гривы и хвосты вплетали разноцветные ленты, а затем выпускали пастись на луга. Считалось, что всё это залог удачного завершения работ в поле. Ещё на Фрола и Лавра пекли печенье в форме подковы. Им угощали родных и знакомых. Этот день считался подходящим для всяческих начинаний. Но только при условии, что будет проявлено терпение и серьёзное отношение к делу.

Погодные приметы 31 августа

Хмурая погода — жди скорых холодов.

Яркие звёзды — к холодной осени.

Сырой воздух без дождя — к ненастью.

Синий воздух над лесом — к теплу.

Именинники 31 августа

31 августа именины у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Обладатели следующих имён могут отмечать именины 31 августа: Георгий;

Григорий;

Евгений;

Иван;

Лев;

Михаил;

Христофор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев