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День блога, ветеринара, Всемирный день дистанционного обучения: Какие праздники и приметы 31 августа

31 августа в России отмечаются два молодых праздника, которые появились уже в эпоху быстрого развития Всемирной паутины. А ещё на этот день выпадает три связанных между собой праздника — от церковного до профессионального, — корни которых уходят глубоко в историю.

30 августа, 21:01
<p>31 августа отмечается День блога. Фото © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/young-blogger-influencers-shooting-themselves_45411807.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">free-photo</a></p>

31 августа отмечается День блога. Фото © Freepik / free-photo

День блога

31 августа 2023 года отмечается такой пока малоизвестный в России праздник, как День блога. Вот несколько фактов о нём:

  • это международный неофициальный праздник;
  • отмечается ежегодно 31 августа, дата не меняется;
  • инициаторами стала группа авторов одной из первых платформ блогов в 2005 году;
  • в этот день блогеры поздравляют друг друга, помогают с продвижением, делятся ссылками.

Причина появления Дня блога, отмечаемого 31 августа, необычная. Когда само понятие блога ещё только зарождалось, в 2005 году группа авторов с портала LiveJournal решила, что пора придумать "профессиональный" праздник. Кто-то подметил, что написание слова "блог" на латинском алфавите — BLOG — чем-то напоминает цифры 3108. А ведь это можно интерпретировать как 31 августа, вот и решили отмечать День блога в эту дату. Идея нашла поддержку на просторах Интернета и дожила до наших времён.

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с коллегами из других стран. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа разместить эти записи на своей странице со ссылками. Причём задумка в том, чтобы подобрать блоги, которые расходятся со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией. Так и сам блогер, и его подписчики смогут открыть для себя что-то новое.

Выходные и праздничные дни в августе: Официальные выходные в России

Выходные и праздничные дни в августе: Официальные выходные в России

На сегодняшний день блоги стали не только развлечением для авторов и подписчиков, но и целой новой отраслью экономики, в которой крутятся миллиарды долларов. По предварительным подсчётам, в Интернете сейчас около 1,5 миллиарда блогов, каждый месяц в них выходит более 800 миллионов постов. Самые успешные блогеры очень хорошо зарабатывают, благодаря чему могут радовать подписчиков своими произведениями, по стоимости иногда сопоставимыми с фильмами от киностудий.

Всемирный день дистанционного обучения

31 августа — Всемирный день дистанционного обучения. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

31 августа — Всемирный день дистанционного обучения. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

31 августа в России и других странах отмечается ещё один современный молодой праздник — Всемирный день дистанционного обучения. Вот что о нём известно:

  • это международный неофициальный праздник;
  • отмечается ежегодно 31 августа, дата не смещается;
  • инициатор неизвестен;
  • идея в том, чтобы раскрывать плюсы дистанционного обучения и говорить спасибо онлайн-педагогам.

Всемирный день дистанционного обучения — праздник довольно новый, но на самом деле у него многовековая история. Дело в том, что, когда до изобретения Интернета было несколько веков, появилась идея учиться по почте. Считается, что первое упоминание такого метода относится к 1728 году — тогда в газете Boston Gazette рекламировались услуги учителя стенографии по имени Калеб Филлипс, который намеревался обучать студентов посредством почтовой переписки. Насколько такая услуга оказалась востребованной, неизвестно. Прошло полтора века, прежде чем в 1873 году в США появилась первая заочная школа, получившая название "Общество поощрения учёбы дома".

С развитием Интернета процесс дистанционного обучения очень упростился. Ещё два мощных толчка в развитии оно получило уже в последние годы. Первый — при появлении видеоконференций, которые сейчас позволяют собрать виртуальную аудиторию с педагогом и учениками. Второй — во время пандемии коронавируса, охватившей мир в 2020 году, когда по всей земле людям пришлось сидеть дома на самоизоляции и осваивать новые знания через монитор компьютера или экран смартфона.

Что касается сегодняшнего праздника, Международного дня дистанционного обучения, не ясно, кто и почему предложил его отмечать именно 31 августа. Задуман этот день для того, чтобы сказать спасибо онлайн-педагогам, а также чтобы ещё раз напомнить всем, что у них есть теперь такая замечательная возможность — изучать новое, не покидая дома.

День ветеринарного работника России

31 августа — День ветеринарного работника России. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

31 августа — День ветеринарного работника России. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

31 августа в России отмечается профессиональный праздник — День ветеринарного работника. Он молодой, но имеет очень глубокие исторические корни. Вот несколько фактов о нём:

  • это российский официальный профессиональный праздник;
  • отмечается ежегодно 31 августа, дата не меняется;
  • нерабочим не является, если не выпадает на выходной;
  • был утверждён в 2014 году;
  • отмечается в профессиональном сообществе.

Статус официального День ветеринарного работника России получил по распоряжению Правительства РФ от 8 мая 2014 года № 774-р и согласно последующему приказу Минсельхоза от 11 июня 2014 года № 188. Неформально же он появился на три года раньше. В 2011 году Патриарх Кирилл по ходатайству целого ряда учёных благословил считать церковным праздником ветеринаров 31 августа — день памяти святых мучеников Флора и Лавра, которые почитаются как покровители скота (об этом ниже).

Ветеринария, как и медицина, включает в себя очень много направлений. Они разделяются как по типу животных (например, мелких домашних), так и по области знаний: изучать инфекционные болезни домашнего скота и лечить домашних собак от ожирения — далеко не одно и то же. Начало ветеринарии было положено, когда древние люди стали предпринимать попытки приручения и одомашнивания диких животных. Древнейшим известным ветеринарным документом является древнеегипетский Папирус Кахуна, который относят примерно к XVIII веку до нашей эры.

Выходные и праздничные дни в августе: Официальные выходные в России

Выходные и праздничные дни в августе: Официальные выходные в России

Чтобы стать дипломированным ветеринаром сейчас, нужно получить эту специальность в одном из российских вузов. Например, таких специалистов готовят МСХА им. Тимирязева, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина. Профессия ветеринара — очень востребованная во все времена. Сегодня её представители, а это работники ветклиник, сельхозпредприятий, питомников, зоопарков и так далее, отмечают общий профессиональный праздник. В этот день вручаются грамоты и благодарственные письма. Также к этой дате обычно приурочены конференции и семинары, на которых ветеринары делятся опытом.

День лошади

31 августа — День лошади. Фото © Агентство "Москва"

31 августа — День лошади. Фото © Агентство "Москва"

Ещё один праздник, отмечаемый в России 31 августа и уходящий корнями в глубокую историю, — это День лошади. Вот что это за событие:

  • это неофициальный народный праздник;
  • веками отмечался на Руси;
  • день подчёркивал важность лошадей в жизни крестьян;
  • в наше время этот праздник отмечают коневоды и все, чья работа так или иначе связана с этими прекрасными животными.

Как и в случае с Днём ветеринарного работника, День лошади отмечается 31 августа, потому что по церковному календарю в эту дату чтут память святых мучеников Флора и Лавра. Они издавна почитались на Руси как покровители лошадей.

Учёные допустили, что лошадей могли впервые одомашнить на территории современной России

Учёные допустили, что лошадей могли впервые одомашнить на территории современной России

Важность роли лошади в истории человечества сложно переоценить, но "дружить" люди с ними стали относительно недавно, на тысячи лет позже одомашнивания собаки и кошки. Считается, что все современные породы домашних лошадей произошли от диких, обитавших между Днепром и Уралом. Предположительно, приручены они были всего три-четыре тысячи лет назад. Получив от человека защиту и корм, эти сильные животные стали выполнять большую часть тяжёлой работы, и так продолжалось до изобретения двигателей. Даже мощность последних мы теперь измеряем в лошадиных силах — это была самая понятная для человека единица во время перехода на силу моторов.

В наше время в большинстве регионов земли лошадям уже не приходится тяжело трудиться во благо человека. Их зачастую разводят для развлечений: скачек, катаний и так далее. Есть даже такое направление психологической помощи, как лошадотерапия. Это когда через взаимодействие с этими животными помогают людям справиться с психическими проблемами, способствуют развитию у них навыков общения.

Интересные факты о лошади:

  • на пастбище за день съедает до килограмма травы;
  • температура тела здоровой лошади — от 37,5 до 38,5 °C;
  • лошади способны общаться с людьми при помощи символов;
  • к старости лошади, как и люди, седеют;
  • лошадь живёт в среднем 25–30 лет.

Приметы 31 августа

Фролов день

И, наконец, о самих Флоре и Лавре, память которых Русская православная церковь чтит 31 августа. Это раннехристианские мученики, жившие во II веке нашей эры. Согласно житию, они пострадали в Иллирике. Флор и Лавр были родными братьями, с юности верили во Христа. Будучи каменщиками, отправились в соседнюю область строить языческий храм. Там их проповеди творили чудеса. Как утверждается, был исцелён сын местного жреца и те вместе стали христианами. В новопостроенном храме Флор и Лавр провели с обращёнными совместную молитву. Мастера были схвачены и отправлены обратно в Иллирик. Там правитель их наказал — бросил в колодец и засыпал землёй. Согласно преданию, мощи их были найдены нетленными и перенесены в Константинополь. Сразу после этого прекратился падёж скота. По другой версии, вода из колодца, где были погребены Флор и Лавр, оказалась целебной для скота и удалось прекратить его массовую гибель.

Православные праздники в августе: Церковный календарь – 2023

Православные праздники в августе: Церковный календарь – 2023

Так как на Руси эти святые почитались как покровители лошадей, в древних русских иконописных подлинниках даже было указано, что их на иконах следует изображать с этими животными. В этот день лошадям давали отдохнуть от работы, мыли, кормили самым лучшим овсом и сеном. В гривы и хвосты вплетали разноцветные ленты, а затем выпускали пастись на луга. Считалось, что всё это залог удачного завершения работ в поле. Ещё на Фрола и Лавра пекли печенье в форме подковы. Им угощали родных и знакомых. Этот день считался подходящим для всяческих начинаний. Но только при условии, что будет проявлено терпение и серьёзное отношение к делу.

Погодные приметы 31 августа

  • Хмурая погода — жди скорых холодов.
  • Яркие звёзды — к холодной осени.
  • Сырой воздух без дождя — к ненастью.
  • Синий воздух над лесом — к теплу.

Именинники 31 августа

31 августа именины у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

31 августа именины у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Обладатели следующих имён могут отмечать именины 31 августа:

  • Георгий;
  • Григорий;
  • Евгений;
  • Иван;
  • Лев;
  • Михаил;
  • Христофор.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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