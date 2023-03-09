Учёные допустили, что лошадей могли впервые одомашнить на территории современной России

Лошадей могли впервые одомашнить на территории современной России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование биоантрополога Мартина Траутманна из Хельсинкского университета, которое показало, что родиной домашних лошадей из так называемого кластера DOM2 (включает все современные породы) были Понтийско-Каспийские степи, а точнее — низовья Дона и Волги. Работа опубликована в научном журнале Science Advances. По мнению учёных, это случилось в III тысячелетии до нашей эры.

В те далёкие времена в этом регионе жили представители ямной культуры. По одной из версий, историческая общность сложилась в междуречье Волги и Южного Приуралья. С конца IV тысячелетия до середины III эти европеоидные кочевники-скотоводы расселились на большой территории от Алтая до Венгрии. Объединяла их проторелигия, для которой был характерен особый обряд погребения: тела хоронили в скорченном положении в ямах под курганами.

Траутманн вместе с коллегами изучил несколько захоронений ямников со стоянок в Болгарии, Румынии и Венгрии, относящихся к 3021–2501 годам до нашей эры. Исследователи отмечают, что признаки верховой езды у скелетов они обнаружили случайно. Известно, что наездничество оставляет отметины не только на теле лошади, но и на костях всадника. Характерные изменения происходят в опорно-двигательном аппарате. Какой-либо один критерий не позволяет достоверно установить "синдром верховой езды", поэтому авторы работы определили его по шести признакам. К ним в том числе относились места крепления мышц к бедренной кости и тазу, а также травмы, характерные для падения с лошади. В результате в категорию "Возможно, наездники" вошли 24 ямника, а в категорию "Весьма вероятно, наездники" — пять.

В то же время, по мнению заведующей лабораторией контекстуальной антропологии Института археологии РАН Марии Добровольской, точных доказательств европейские учёные не предоставили.

"Если мы хотим выстроить строгую систему доказательств, нам нужны прямые параллели с этнографическими случаями всадничества. То есть хорошо бы проверить на рентгене и томографе ныне живущих людей с подобным образом жизни и сравнить их данные с палеоантропологическими. Это будет более убедительно", — отметила Добровольская.

Помимо этого, считает она, если бы верховая езда занимала существенное место в жизни ямников, это наверняка бы отразилось и в погребальных обрядах.