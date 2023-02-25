Подземелья с секретом: 8 случайных находок шахтёров, поставивших в тупик учёных Некоторым артефактам, найденным под землёй, миллионы лет. Однако даже самые известные учёные не могут дать ответ, как они появились там, где их обнаружили. 24 февраля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Вопросы, на которые нет ответа

Крупномасштабная добыча угля началась в разгар Промышленной революции — в конце 1830-х годов, а пик добычи и производства пришёлся на вторую половину XIX – начало XX века. Именно в это время углекопам и учёным стали попадаться странные предметы, объяснить которые, исходя из привычной логики, нельзя. Их так и называют — "неуместные артефакты". Это дало повод предположить, что до появления человека на Земле жила какая-то более развитая цивилизация.

Так, в 1852 году шотландский собиратель древностей Джон Бучанан в сообществе коллег, антикваров и историков рассказал необычную историю, подкрепив её одной находкой.

По словам Бучанана, некий Роберт Линдси, руководивший строительными работами в трёх километрах к северо-западу от Глазго, при разработке котлована наткнулся на пласт угля толщиной в 55 сантиметров. Уголь мешал рабочим, и с большими усилиями его извлекли на поверхность. Чтобы не пропадать добру, глыбу отвезли в мастерскую Линдси и раскололи на несколько частей. Каково было удивление рабочих, когда внутри глыбы они обнаружили кусок большого металлического сверла.

Бур был надёжно "упакован" в уголь, и о том, что кто-то из людей мог его туда положить, не могло быть и речи. Самому углю, по данным геологов, 300 миллионов лет, а обрабатывать металл человечество научилось лишь в II–I тысячелетии до н.э. Но, чтобы сделать такое сверло, понадобится станок, а прототипы современных станков изобрели к XVII веку. Коллеги Джона Бучанана пришли в ступор от этой находки, но, спохватившись, решили, что кусок сверла попал туда во время предыдущих работ. Однако тот факт, что пласт угля представлял собой герметичную капсулу без внешних повреждений, заставил в этом усомниться. Это первая из такого рода загадок, но далеко не последняя.

Неуместные артефакты подземелья

Фото © shutterstock

Уже в 1856 году, всего через четыре года после "находки Линдси" и в разгар калифорнийской золотой лихорадки, золотоискатели откопали ещё более странный предмет. На одной из шахт в США (округ Туолумн, Калифорния), на глубине в 40 метров рабочие наткнулись на препятствие в виде угольного пласта. Когда угольную махину раскололи, они увидели скелет антропоморфного существа, по строению близкого homo sapiens. Главный правительственный геолог Калифорнии Джозайя Уитни вначале предположил, что угольная жила образовалась примерно пять миллионов лет назад. Если бы речь шла о скелете примата, ещё можно было бы о чём-то говорить, но homo sapiens появились 200 тысяч лет назад, расселились по Земле ещё через 160 тысяч лет, а на американский континент пришли примерно 15 тысяч лет назад.

Окончательно американские учёные растерялись после того, как Джозайя Уитни, извинившись, сделал некоторые уточнения и сообщил, что уголь, в котором был найден скелет, относится к периоду эоцена, а это 55 миллионов лет назад. Антропологи восприняли находку скептически, посчитав, что золотодобытчики подшутили над геологами. Это, кстати, популярная версия в таких случаях.

Есть информация, что скелет до сих пор хранится то ли в Институте палеонтологических исследований в Итаке, штат Нью-Йорк, то ли в Йельском университете, Нью-Хейвен, штат Коннектикут.

Самые странные находки

В 1871 году на глубине более 40 метров в шахте в штате Иллинойс в угольной плите были найдены бронзовые монеты со странной, не поддающейся расшифровке гравировкой. По словам сотрудника Смитсоновского института Уильяма Дюбуа, возраст угольных отложений составлял 200–400 тысяч лет. По сравнению с предыдущими эпизодами это сравнительно молодой уголь, однако технология чеканки монет была отработана в Лидии в конце VIII века до н.э. и Китае в XII–VIII веках до н.э. Что-то не сходится.

В последующие десятилетия шахтёрам попадались не менее странные "неуместные артефакты". Рабочие, которые в 1912 году готовили уголь для электростанции в Оклахоме, нашли в глыбе чугунный котелок. Возраст угля соответствовал верхнему карбону, а это 300 миллионов лет согласно общепринятой геологии. Человечество начало выплавлять чугун в античные времена, в IV–V веках до нашей эры. По идее, нестыковка должна была перевернуть представления в том числе об эволюции человечества, но учёные до сих пор не пришли к единому мнению.

Засекреченная информация

Фото © shutterstock

Последний эпизод из серии "оклахомских находок" едва не закончился трагедией. В 1928 году на одной из шахт в двух милях к северу от Хиверена, штат Оклахома, на глубине 100 метров рабочие наткнулись на бетонную стену из кубических блоков. Она была вмонтирована в пласт угля, образованного в карбоне примерно 200 миллионов лет назад. Когда рабочий Мэтис попробовал киркой отколоть кусок стены, шахта едва не обвалилась, и всех проходчиков пришлось срочно эвакуировать и перевести на шахту недалеко от Уилбуртона.

Сделали это вовремя, так как вскоре случился обвал. Работник Матис вспоминал, что начальство запретило рассказывать кому-либо об увиденном, однако предания живы до сих пор. Шахту закрыли в конце 1928-го. Некоторые связывают обвал шахты с разбуженными духами земли.

В 1968 году семья шахтёров Парсонов в Огайо нашла в угольной шахте стену, сложенную из сланцевых глыб и покрытую множеством непонятных символов. Информацию вскоре засекретили, и других подробностей об этом эпизоде не сохранилось.

Что происходит в России

Один из эпизодов случился сравнительно недавно. В 2008 году в одной из угольных шахт Донецка Ростовской области на глубине почти один километр шахтёры обнаружили некое каменное колесо. Оно было замуровано в угольной породе возрастом около 300 миллионов лет, то есть родом из того же карбона. Навскидку предположили, что либо это ритуальный артефакт, либо часть некоего более сложного механизма. Впрочем, владелец шахты отказался звать учёных, опасаясь, что исследования могут застопорить работу на месяц, что чревато финансовыми потерями. Сенсацию тем не менее подхватили газетчики.

Фото © shutterstock

А несколько лет назад житель пригорода Владивостока, купивший в Хакасии три тонны угля для отопления, обнаружил там алюминиевую рейку с зубчиками. Он не растерялся и отвёз находку сотруднику Комиссии по метеоритам и космической пыли Сибирского отделения РАН Валерию Двужильному. Тот сделал вывод, что рейка — часть более сложного механизма. Нестыковка заключается в том, что углю сотни миллионов лет, а первый алюминий был получен датским физиком Хансом Эрстедом в 1825 году.

— Рейка из нашего времени не могла туда попасть, потому что пласты угля вскрывались на глубине нескольких десятков метров. У нас из чистого алюминия зубчатые рейки никто не делает, потому что металл очень мягкий и быстро изнашивается. [Однако] зубья нарезаны так, что это может быть только искусственное изделие, — подчеркнул сотрудник Комиссии по метеоритам и космической пыли Валерий Двужильный.

Все эти эпизоды можно трактовать по-разному, но в любом случае находки в угольных пластах вызывают немало вопросов. По данным науки стратиграфии, предметы попадают в уголь из-за того, что пласты подвижны и при перемещении могут захватывать более молодые породы, перемешивая их таким образом, что "неуместные артефакты" оказываются запечатанными. Проблема в том, что в лабораторных условиях такой процесс смоделировать пока нельзя.

Это даёт пищу сторонникам альтернативной истории, верящим в существование допотопной цивилизации, уфологам, мистикам, а также исследователям таких аномалий, как провалы во времени и пространстве.

Фото © shutterstock Откуда взялись все эти находки? 0 От более древних цивилизаций Из-за движения угольных пластов Свой вариант ответа в комментариях

Авторы Евгений Жуков