Учёные обнаружили в пирамиде Хеопса ещё один коридор

В пирамиде Хуфу (Хеопса) в Египте обнаружен ещё один коридор. Его длина — девять метров, а ширина – 2,1 метра. Находка была сделана в процессе сканирования монументов Гизы. Эти работы идут с 2015 года. Об этом сообщает газета Al-Ahram со ссылкой на министра туризма и древностей Египта Ахмеда Ису.

Пирамида Хеопса. Фото © Wikipedia / Nina

"Пирамида фараона Хуфу — одна из самых известных пирамид в мире, потому что в ней было сделано множество отверстий, которые использовались археологами для открытия новых тайн древней египетской цивилизации", — приводит газета слова историка и археолога, бывшего министра по делам древностей Захи Хавасса.

Хавасс назвал это открытие "одним из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху". Внутри строения, созданного примерно в 2560 г. до н.э., находятся две большие камеры — комнаты царей и цариц. Из каждой наверх ведут две шахты. Проход к ним раньше закрывали массивные двери. Туда раньше отправляли роботов с видеокамерами. Но машины всё время натыкались на новую дверь. Сейчас археологи рассчитывают на то, что масштабное сканирование ответит на их вопросы.