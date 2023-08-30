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30 августа, 01:59

"Вечерняя Москва" выступит с программой на Московском медиафестивале

В субботу, 2 сентября, на Поклонной горе в российской столице пройдёт Московский медиафестиваль, в котором примут участие ведущие городские СМИ. Один из участников мероприятия — газета "Вечерняя Москва".

Газета в честь своего столетия подготовила большую программу в своём шатре "Вечерняя Москва". Найти его можно будет в зоне "Бизнес и технология".

Стоит отметить, что в этом году ряды участников ежегодного фестиваля, на который собираются ведущие издания страны, пополнят ТВ- и радиокомпании, а также представители интернет-индустрии. Площадка медиафестиваля будет поделена на пять тематических зон: "Бизнес и технологии", "Увлечения", "Дети", "Спорт и здоровье" и "Книги".

В Новосибирске прошёл фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"

В Новосибирске прошёл фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"

Ранее Лайф писал, что 26 августа в нескольких городах РФ продолжился музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". В нём приняли участие звёзды отечественной рок-сцены и местные артисты. Так, концерты прошли во Владивостоке, Воронеже и Подольске.

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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Андрей Соловьёв
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