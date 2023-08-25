В Новосибирске прошёл фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"

В Новосибирске 24 августа состоялся фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". На нём выступили группа "7Б" и Сергей Бобунец, а также Мария Ватутина со стихами.

Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Центральном парке. Для гостей фестиваля подготовили спортивные и развлекательные мероприятия. В интерактивной кабине Народного фронта желающие могли записать видеообращение в поддержку российских военных.

"Мы с 2014 года помогаем Донбассу, здорово, что фестиваль приехал в Новосибирск — и этим объединил нас и все остальные города", — отметила руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области Светлана Заикина.

Всего проект "Русское лето. ZaРоссию" охватит 26 городов в шести федеральных округах России. Полная программа доступна на сайте фестиваля.