Во Владивостоке, Воронеже и Подольске прошёл фестиваль "Русское лето. ZаРоссию"

26 августа в нескольких городах РФ продолжился музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". В нём приняли участие звёзды отечественной рок-сцены и местные артисты. Так, концерты прошли во Владивостоке, Воронеже и Подольске.

Фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" во Владивостоке, Воронеже и Подольске. Видео © VK / "Музыкальный фестиваль "Русское лето"

Хедлайнерами мероприятия в Приморье стали группы "Пилот" и "ПослеZавтра". Там концерт прошёл в здании краевой филармонии и собрал столько зрителей, что не осталось свободных мест. Замдиректора Департамента внутренней политики Приморского края Виктор Аблапов отметил, что целью фестиваля является не только развлечение, но и объединение русского народа, сохранение традиций.

В Воронеже главным артистом фестиваля стал лидер и основатель группы "Ва-Банкъ" Александр Ф. Скляр. Концерт состоялся на Советской площади в центре города. Кроме того, там прошли мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. Одно из самых зрелищных — шоу "Сильнейшая нация мира". На нём атлет Международного богатырского движения, чемпион и рекордсмен мира по стронгмену, мастер спорта по армрестлингу и пауэрлифтингу Давид Шамей установил на глазах у воронежцев рекорд России в гантельной эстафете. Спортсмен поднял одной рукой над головой ряд гантелей от 80 до 120 килограммов за 24,60 секунды, в то время как мировой рекорд равен почти 36 секундам.

"Русское лето" — по-настоящему классный передвижной фестиваль, это очень правильная идея, что он играется в разных городах. У нас огромная страна, и, учитывая размеры нашей великой державы, где бы ни устроили такой масштабный фестиваль, вряд ли до него многие добрались, а такой формат позволяет людям услышать наших музыкантов", — сказал Александр Скляр.

Группа RASA и рэпер РИЧ стали хедлайнерами в Подольске. Кроме музыкальных выступлений гости мероприятия также увидели шоу русских богатырей и смогли принять участие в творческих и спортивных мастер-классах. При этом собравшихся не распугал даже дождь.

Всего мероприятия в рамках фестиваля прошли в 26 городах России — от Дальнего Востока до западной части страны. Полная программа доступна на его сайте. Проект "Русское лето. ZaРоссию" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.