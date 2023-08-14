Стас Костюшкин и Юлианна Караулова зажгли на фестивале "Русское лето. ZаРоссию" в Красноярске

В Красноярске на острове Татышев 13 августа прошёл музыкальный фестиваль "Русское лето. Zа Россию", его участниками стали Юлианна Караулова, Игорь Караулов, Стас Костюшкин, Дмитрий Певцов и местные творческие коллективы. На площадке также работали кабины #СвоихНЕбросаем, в которых любой желающий мог оставить тёплое послание российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

По словам руководителя исполкома красноярского Общероссийского народного фронта Оксаны Ларионовой, мероприятие показало действующим участникам СВО, что россияне ждут и забоятся о них.

Первым на сцену вышел поэт Игорь Караулов, который прочитал собравшимся стихи о любви к России, единстве и жизни. После него выступили местные коллективы. Как отметил обладатель золотой медали V Дельфийских игр России и Гран-при международного конкурса "Звёздная юность планеты" Андрей Луговской, жители Красноярска по достоинству оценили фестиваль.

В Красноярске прошёл музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". Фото © VK / "Музыкальный фестиваль "Русское лето"

"Для красноярцев этот фестиваль — огромный праздник, который объединяет нас, что очень важно сейчас. Для такой атмосферы мы подобрали только добрые песни о любви к Родине и Красноярскому краю", — заявил он.

Выступившие далее Юлианна Караулова, Стас Костюшкин и Дмитрий Певцов поделились с красноярцами энергией дружбы, единения и победы. Последний исполнил со сцены песни из лучших советских фильмов. Он отметил важность таких мероприятий, в том числе для тех, кто сейчас защищает нашу Родину. С необходимостью таких мероприятий согласился и Костюшкин.

"Культура — это там, где есть человек, поэтому такие фестивали очень важны, мы развиваемся. Наше главное отличие от искусственного разума — это то, что мы умеем рисовать, петь, любить по-настоящему", — подчеркнул он.

Также зрители увидели шоу "Сильнейшая нация мира" с турниром по армрестлингу на АРМ-прицепе, поднятием природных камней на плечо и сборкой-разборкой оружия. Кроме того, гости площадки смогли постоять на гвоздях и научиться танцам.

Всего масштабный проект, существующий при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, охватит 26 городов в шести федеральных округах России.