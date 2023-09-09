Путин и Собянин запустили движение по проспекту Багратиона и МЦД-4 в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили дублёр дороги из Кремля в Ново-Огарёво по проспекту Багратиона и движение пассажирских поездов по МЦД-4. Лайф публикует момент с открытием.

Путин и Собянин запустили движение по проспекту Багратиона в Москве и МЦД-4. Видео © Telegram / LIFE

"Уважаемый Владимир Владимирович, у нас сложилась хорошая традиция, когда на День города мы с вами запускаем крупные инфраструктурные проекты. Сегодня мы готовы запустить три больших проекта. Первый — это северный дублёр Кутузовского проспекта. Москвичи проголосовали и назвали его проспектом Багратиона", — сказал Собянин.

Мэр добавил, что этой трассой ежедневно будут пользоваться около 50 тысяч человек. Ожидается, что время в пути в среднем сократится на треть.

"Вперёд! <...> Запускайте!" — ответил Путин на просьбу запустить движение по дороге из Кремля и МЦД-4.

Также президент запустил движение по южному участку Московского скоростного диаметра (МСД).