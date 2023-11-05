Эвакуацию из Газы через КПП Рафах приостановили после обстрела скорой помощи
Reuters: Эвакуацию из Газы через КПП Рафах приостановили 4 ноября
Эвакуация раненых жителей и иностранцев из сектора Газа через КПП Рафах на границе с Египтом была прекращена 4 ноября.
По информации агентства Reuters, эвакуацию остановили из-за обстрела со стороны ЦАХАЛ машины скорой помощи в Газе. Об этом изданию сообщили источники в египетской службе безопасности и медиков.
Как ранее писал Лайф, 3 ноября израильские военные нанесли авиаудар в секторе Газа по машине скорой помощи, которая, по их данным, принадлежала радикалам из ХАМАС.
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ТАСС / EPA / STR