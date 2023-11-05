Эвакуацию из Газы через КПП Рафах приостановили после обстрела скорой помощи

Эвакуация раненых жителей и иностранцев из сектора Газа через КПП Рафах на границе с Египтом была прекращена 4 ноября.

По информации агентства Reuters, эвакуацию остановили из-за обстрела со стороны ЦАХАЛ машины скорой помощи в Газе. Об этом изданию сообщили источники в египетской службе безопасности и медиков.