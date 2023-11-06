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6 ноября, 02:32

JPost: ХАМАС может пойти на сделку с Израилем по заложникам ради перемирия

Руководство суннитской группировки ХАМАС может пойти на сделку с Израилем по заложникам под давлением наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Такие данные со ссылкой на дипломатический источник озвучила газета The Jerusalem Post.

"Изначально на этом направлении ничего не было замечено", — отметил собеседник издания, добавив, что сейчас "кое-что видно, но это пока не созрело".

По мнению источника, узников палестинское движение сможет выменять на прекращение огня. Впрочем, перемирие будет носить лишь временный характер, так как Израиль заинтересован в полном разгроме ХАМАС. После достижения намеченных целей войска ЦАХАЛ "останутся" в анклаве и станут контролировать регион.

В Белом доме раскрыли уговор Байдена и Нетаньяху о паузе в ударах по Газе ради заложников

В Белом доме раскрыли уговор Байдена и Нетаньяху о паузе в ударах по Газе ради заложников

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе. Перемирие политик пообещал лишь при условии освобождения удерживаемых узников.

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ТАСС / AP / Hatem Ali

Илья Пушкарев
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