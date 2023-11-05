В Белом доме раскрыли уговор Байдена и Нетаньяху о паузе в ударах по Газе ради заложников

Белый дом считает выполнимой задачей освобождение существенной части заложников ХАМАС дипломатическим путём, но этого было бы проще добиться в случае паузы в военных действиях в секторе Газа. Такое заявление сделал заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в интервью телеканалу CBS.

"Это ещё один приоритет для президента [США Джо Байдена] и, как мы считаем, для израильского правительства. <...> В Газе удерживается значительное число заложников. Мы продолжаем верить в то, что есть возможность обеспечить освобождение значительного числа этих заложников... Байден и премьер-министр Израиля заявили, что для этого может быть [объявлена] пауза в боевых действиях", — сообщил Файнер, назвав переговоры трудными и отметив, что среди заложников много иностранцев, а переговоры по этому вопросу затягиваются нежелательным образом.

Он также пояснил, что договорённостей с ХАМАС по заложникам на настоящий момент нет, но американская сторона напряжённо работает над их достижением. Кроме того, он объяснил, что для того, чтобы безопасно вывезти заложников из зоны боевых действий к точке выхода из сектора Газа, понадобится время, чем и обусловлена уместность паузы в боестолкновениях. Файнер добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о своей готовности рассмотреть приостановку боевых действий ради освобождения заложников.