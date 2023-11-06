В ООН заявили о срыве эвакуации иностранцев из сектора Газа

За прошедшие выходные не поступало информации о том, чтобы кто-либо из людей с двойным гражданством или пострадавших граждан Палестины покидал сектор Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. Об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (ОСНА).

"5 ноября, второй день подряд, не было зафиксировано перехода граждан с двойным гражданством или пациентов из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт Рафах, — сказано в публикации управления.

