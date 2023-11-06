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6 ноября, 16:56

В ООН заявили о срыве эвакуации иностранцев из сектора Газа

За прошедшие выходные не поступало информации о том, чтобы кто-либо из людей с двойным гражданством или пострадавших граждан Палестины покидал сектор Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. Об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (ОСНА).

"5 ноября, второй день подряд, не было зафиксировано перехода граждан с двойным гражданством или пациентов из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт Рафах, — сказано в публикации управления.

В ООН считают, что такая ситуация обусловлена зашедшими в тупик переговорами ХАМАС, Тель-Авива и Каира насчёт безопасной эвакуации пострадавших с севера Газы. В материале ОСНА ничего не говорится о том, покидали ли люди сектор Газа через Рафах 6 ноября.

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Напомним, ранее был опубликован список людей, которые могли покинуть Газу 2 ноября. Всего в нём порядка 600 человек, но россиян нет. А 3 ноября израильские военные нанесли авиаудар в секторе Газа по машине скорой помощи, которая, по их данным, принадлежала радикалам из ХАМАС. После этого 4 ноября эвакуация была приостановлена.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Юрий Лысенко
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