Армия Израиля дала жителям северных районов Газы три часа для эвакуации на юг

Армия Израиля дала жителям северных районов сектора Газа три часа для безопасной эвакуации на юг анклава. Об этом заявил пресс-секретарь израильской армии для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.

По его словам, проезд по дороге Салах эд-Дин будет разрешён 4 ноября с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 14:00 до 17:00 по Москве). Он также добавил, что лидеры радикального палестинского движения ХАМАС "уже позаботились о собственной защите".