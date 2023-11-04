Армия Израиля дала жителям северных районов Газы три часа для эвакуации на юг
Армия Израиля дала жителям северных районов сектора Газа три часа для безопасной эвакуации на юг анклава. Об этом заявил пресс-секретарь израильской армии для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.
По его словам, проезд по дороге Салах эд-Дин будет разрешён 4 ноября с 13:00 до 16:00 по местному времени (с 14:00 до 17:00 по Москве). Он также добавил, что лидеры радикального палестинского движения ХАМАС "уже позаботились о собственной защите".
"Если вы заботитесь о себе и своих близких, то следуйте в южный регион согласно инструкции армии Израиля", — написал он на своей странице в соцсети X.
Ранее Лайф рассказывал о том, что десятки человек оказались ранены и убиты в результате израильского авиаудара по школе Усамы бен Зайда, расположенной в секторе Газа. В палестинском радикальном движении ХАМАС заявили, что администрация президента США и сам глава Белого дома Джо Байден ответственны за удар израильских военных по лагерю для беженцев.
ТАСС / Zuma