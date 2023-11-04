В ХАМАС обвинили Байдена в ударе по лагерю для беженцев в секторе Газа

Администрация президента США и сам глава Белого дома Джо Байден ответственны за удар израильских военных по лагерю для беженцев в секторе Газа. Об этом заявили в палестинском радикальном движении ХАМАС.

"Ужасная резня в школе Усамы бен Зайда при ООН, где укрывались сотни перемещённых лиц. <...> Мы возлагаем на Администрацию США и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств после его открытой поддержки", — указано в сообщении пресс-службы движения.