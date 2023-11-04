В ХАМАС обвинили Байдена в ударе по лагерю для беженцев в секторе Газа
ХАМАС возложило на США ответственность за атаку по лагерю для беженцев в Газе
Администрация президента США и сам глава Белого дома Джо Байден ответственны за удар израильских военных по лагерю для беженцев в секторе Газа. Об этом заявили в палестинском радикальном движении ХАМАС.
"Ужасная резня в школе Усамы бен Зайда при ООН, где укрывались сотни перемещённых лиц. <...> Мы возлагаем на Администрацию США и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств после его открытой поддержки", — указано в сообщении пресс-службы движения.
Там добавили, что американская помощь придала смелость еврейскому государству и дала Израилю зелёный свет на совершение геноцида в отношении жителей Газы.
Напомним, что в результате атаки Израиля по школе Усамы бен Зайда в секторе Газа пострадали и погибли десятки человек. Там укрывались сотни палестинских беженцев. ЦАХАЛ ранее уже наносил удары по объектам, где прятались мирные жители. 31 октября Израиль атаковал лагерь беженцев Джебалия, где погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Удары продолжились и 1 ноября. В ХАМАС сообщили, что в результате погибло по меньшей мере 195 человек, ещё около 120 пропало без вести. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС.
ТАСС / AP / Fatima Shbair