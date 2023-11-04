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4 ноября, 08:24

В ХАМАС обвинили Байдена в ударе по лагерю для беженцев в секторе Газа

ХАМАС возложило на США ответственность за атаку по лагерю для беженцев в Газе

Администрация президента США и сам глава Белого дома Джо Байден ответственны за удар израильских военных по лагерю для беженцев в секторе Газа. Об этом заявили в палестинском радикальном движении ХАМАС.

"Ужасная резня в школе Усамы бен Зайда при ООН, где укрывались сотни перемещённых лиц. <...> Мы возлагаем на Администрацию США и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств после его открытой поддержки", — указано в сообщении пресс-службы движения.

В Госдепе заявили, что Байден причастен к геноциду жителей Газы

В Госдепе заявили, что Байден причастен к геноциду жителей Газы

Там добавили, что американская помощь придала смелость еврейскому государству и дала Израилю зелёный свет на совершение геноцида в отношении жителей Газы.

Напомним, что в результате атаки Израиля по школе Усамы бен Зайда в секторе Газа пострадали и погибли десятки человек. Там укрывались сотни палестинских беженцев. ЦАХАЛ ранее уже наносил удары по объектам, где прятались мирные жители. 31 октября Израиль атаковал лагерь беженцев Джебалия, где погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Удары продолжились и 1 ноября. В ХАМАС сообщили, что в результате погибло по меньшей мере 195 человек, ещё около 120 пропало без вести. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС.

Израиль призвали к ответу из-за удара по лагерю беженцев в Газе

Израиль призвали к ответу из-за удара по лагерю беженцев в Газе

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ТАСС / AP / Fatima Shbair

Дарья Нарыкова
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