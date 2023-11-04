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3 ноября, 23:10

Израиль призвали к ответу из-за удара по лагерю беженцев в Газе

Politico: США требуют от Израиля объясненить удар по лагерю беженцев Джебалия

В Вашингтоне требуют от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселённому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в северной части сектора Газа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

В статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена попросила израильских чиновников "подробно описать ход планирования", предшествовавший этому событию. Также американцы напомнили представителям еврейского государства о необходимости "точного наведения орудия по цели".

"США запросили объяснений касательно нападения на Джебалию", — рассказал собеседник издания, подчеркнув, что Тель-Авиву ясно дали понять необходимость принятия мер, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В МИД ошарашены количеством жертв после бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Газе

В МИД ошарашены количеством жертв после бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Газе

Напомним, что 31 октября ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, тогда погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона сообщила и о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Повторная атака пришлась на 1 ноября. В ХАМАС сообщили, что в результате удара погибло по меньшей мере 195 человек, ещё около 120 человек пропали без вести.

Обложка ©

Getty Images / Amir Levy

Алексей Соловьёв
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