Израиль призвали к ответу из-за удара по лагерю беженцев в Газе

В Вашингтоне требуют от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселённому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в северной части сектора Газа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

В статье говорится, что администрация президента США Джо Байдена попросила израильских чиновников "подробно описать ход планирования", предшествовавший этому событию. Также американцы напомнили представителям еврейского государства о необходимости "точного наведения орудия по цели".