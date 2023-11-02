В МИД ошарашены количеством жертв после бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Газе

Москва шокирована информацией о количестве погибших мирных жителей из-за атаки ЦАХАЛ по сектору Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа", — сообщила дипломат.