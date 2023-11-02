В МИД ошарашены количеством жертв после бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Газе
Захарова: РФ шокирована данными о бомбардировке ЦАХАЛ лагеря беженцев в Джебалии
Москва шокирована информацией о количестве погибших мирных жителей из-за атаки ЦАХАЛ по сектору Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа", — сообщила дипломат.
Захарова призвала конфликтующие стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, неприемлемости любого насилия в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.
Напомним, что ранее армия Израиля дважды атаковала лагерь беженцев в Джебалии в секторе Газа. В первый раз погибли и пострадали как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона также сообщила о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ заявили, что целью атаки был командир ХАМАС, и признали, что при ударах по противнику не щадят гражданских. Повторная атака пришлась на 1 ноября. В ХАМАС сообщили, что в результате удара погибло по меньшей мере 195 человек, ещё около 120 человек пропали без вести.
ТАСС / AP / Abed Khaled