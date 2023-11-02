Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 10:21

В МИД ошарашены количеством жертв после бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Газе

Захарова: РФ шокирована данными о бомбардировке ЦАХАЛ лагеря беженцев в Джебалии

Москва шокирована информацией о количестве погибших мирных жителей из-за атаки ЦАХАЛ по сектору Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Шокированы информацией о гибели большого количества мирных жителей в результате бомбардировок израильской авиацией лагеря беженцев в городе Джебалия в секторе Газа", сообщила дипломат.

Захарова призвала конфликтующие стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, неприемлемости любого насилия в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Генсек ООН жёстко осудил Израиль за убийство сотен палестинцев в лагере беженцев в Джебалии

Генсек ООН жёстко осудил Израиль за убийство сотен палестинцев в лагере беженцев в Джебалии

Напомним, что ранее армия Израиля дважды атаковала лагерь беженцев в Джебалии в секторе Газа. В первый раз погибли и пострадали как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона также сообщила о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ заявили, что целью атаки был командир ХАМАС, и признали, что при ударах по противнику не щадят гражданских. Повторная атака пришлась на 1 ноября. В ХАМАС сообщили, что в результате удара погибло по меньшей мере 195 человек, ещё около 120 человек пропали без вести.

Обложка ©

ТАСС / AP / Abed Khaled

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров