В Госдепе заявили, что Байден причастен к геноциду жителей Газы

Американский президент Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа. Об этом в соцсетях написала сотрудница Госдепа США Сильвия Якуб, сообщает портал Axios. Она также обвинила власти страны в том, что те передают оружие руководству Израиля, который, в свою очередь, атакует мирных граждан в анклаве.

Издание подчёркивает, что американские дипломаты могут выражать своё недовольство политикой правительства через специальные внутриведомственные заявления. По данным портала, Якуб разослала коллегам письмо по электронной почте, в котором выразила недовольство политикой властей Соединённых Штатов с целью собрать подписи под своим заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфликта. Также она высказала негативное мнение о мерах Вашингтона в соцсетях.

"Вы предоставляете значительно больше военной помощи правительству, которое без разбора атакует мирных жителей Газы… Вы причастны к геноциду, президент", — приводит Axios слова из публикации Якуб в соцсети.