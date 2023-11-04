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4 ноября, 06:28

В Госдепе заявили, что Байден причастен к геноциду жителей Газы

Axios: Сотрудница Госдепа CША обвинила Байдена в причастности к геноциду в Газе

Американский президент Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа. Об этом в соцсетях написала сотрудница Госдепа США Сильвия Якуб, сообщает портал Axios. Она также обвинила власти страны в том, что те передают оружие руководству Израиля, который, в свою очередь, атакует мирных граждан в анклаве.

Издание подчёркивает, что американские дипломаты могут выражать своё недовольство политикой правительства через специальные внутриведомственные заявления. По данным портала, Якуб разослала коллегам письмо по электронной почте, в котором выразила недовольство политикой властей Соединённых Штатов с целью собрать подписи под своим заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфликта. Также она высказала негативное мнение о мерах Вашингтона в соцсетях.

"Вы предоставляете значительно больше военной помощи правительству, которое без разбора атакует мирных жителей Газы… Вы причастны к геноциду, президент", — приводит Axios слова из публикации Якуб в соцсети.

А после того, как вице-президент США Камала Харрис провела встречу с премьером Великобритании Риши Сунаком, сотрудница Госдепа написала, что та оторвана от реальности. Впоследствии Якуб ограничила доступ к своим сообщениям.

ЦАХАЛ объявила об ударе по машине скорой помощи, якобы принадлежащей ХАМАС

ЦАХАЛ объявила об ударе по машине скорой помощи, якобы принадлежащей ХАМАС

Ранее сообщалось, что десятки человек ранены и убиты в результате израильского авиаудара по школе, расположенной в секторе Газа. Удар был нанесён по школе Усамы бен Зайда, где укрывались сотни палестинских беженцев. Ранее военные Израиля уже наносили удары по объектам, в которых укрывались мирные жители. Так, израильская армия 31 октября атаковала лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, тогда погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона сообщила и о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Уже 1 ноября израильские военные вновь атаковали этот лагерь беженцев. В ХАМАС сообщили, что в результате удара погибло по меньшей мере 195 человек, ещё около 120 человек пропало без вести.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын
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